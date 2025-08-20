La Leagues Cup 2025 busca ser uno de los torneos más relevantes del futbol en Norteamérica, al reunir a todos los clubes de la Liga MX y a los equipos clasificados de la Major League Soccer (MLS). Este certamen oficial se ha consolidado como una vitrina para el desarrollo y proyección del futbol de esta región de la Concacaf.

Si estás pensando en organizar tu día alrededor del futbol, seguir a tu equipo favorito o simplemente no perderte ningún partido, aquí te dejamos el calendario completo de enfrentamientos programados para hoy en los cuartos de final, con sus respectivos horarios y canales de transmisión.

Serán cuatro encuentros a disputarse miércoles 20 de agosto.

Antes de preparar tu agenda para seguir los partidos, considera que algunos de ellos solo estarán disponibles en plataformas de streaming, por lo que conviene revisar con tiempo qué servicio transmitirá el encuentro que de tu interés. Por otro lado, habrá juegos que podrán verse sin mayor problema en televisión abierta o mediante canales de paga.

Calendario de partidos para HOY 20 de agosto - Leagues Cup 2025

Inter Miami vs Tigres | 18:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Toluca vs Orlando City | 19:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV), TUDN, Nu9ve |

Seattle Sounders vs Puebla | 21:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

LA Galaxy vs Pachuca | 21:45 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

