Pensión Bienestar: Así puedes cambiar el NIP de tu tarjeta para mayor seguridad

A partir de septiembre comenzará la entrega del apoyo correspondiente al bimestre septiembre-octubre de la Pensión Bienestar para adultos mayores. Este programa, impulsado por el Gobierno de México, ofrece un apoyo económico de 6 mil 200 pesos cada dos meses a las personas de 65 años o más.

¿Cómo se cobra la Pensión Bienestar?

Los pagos se realizarán directamente a través de la tarjeta Bienestar, y los beneficiarios podrán retirar el dinero en los cajeros de los Bancos Bienestar. Para conocer la sucursal más cercana, haz clic aquí.

Es importante señalar que, una vez recibida la tarjeta Bienestar, debe protegerse de forma adecuada para evitar cualquier inconveniente. A continuación, te explicamos cómo cambiar tu NIP en caso de ser necesario y así garantizar la seguridad de los pagos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores.

¿Cómo cambiar tu NIP de la Tarjeta Bienestar?

Puedes modificar el NIP de tu Tarjeta Bienestar a través de diferentes opciones:

Cajero automático

Inserta tu tarjeta e ingresa el NIP actual.

Elige la opción “Cambiar NIP”.

Ingresa el nuevo NIP y confírmalo.

Ventanilla

Presenta tu tarjeta, contrato e identificación oficial.

Sigue las indicaciones del personal.

No compartas tu NIP; te entregarán un teclado para que captures uno nuevo y luego deberás confirmarlo.

