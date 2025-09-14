Domingo, 14 de Septiembre 2025

Futbol hoy 14 de septiembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del domingo 14 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy domingo 14 de septiembre de 2025 - Liga MX EN VIVO

  • Querétaro vs Monterrey | 17:00 horas | Caliente TV |
  • San Luis vs Xolos | 19:00 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Partidos hoy domingo 14 de septiembre de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Leones Negros vs Club Atlético La Paz | 12:00 horas | AYM Sports |
  • Irapuato vs Tepatitlán FC | 18:00 horas | AYM Sports |

Partidos hoy domingo 14 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • América vs Chivas | 12:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube, TUDN, Las Estrellas |
  • Pachuca vs Necaxa | 19:00 horas | Tubi |

Partidos hoy domingo 14 de septiembre de 2025 - La Liga EN VIVO

  • Celta vs Girona | 06:00 horas | SKY Sports |
  • Levante vs Real Betis | 08:15 horas | SKY Sports |
  • Osasuna vs Rayo Vallecano | 10:30 horas | SKY Sports |
  • FC Barcelona vs Valencia CF | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 14 de septiembre de 2025 - Premier League EN VIVO

  • Burnley vs Liverpool | 07:00 horas | HBO MAX, TNT Sports, TNT |
  • Manchester City vs Manchester United | 09:30 horas | Caliente TV, FOX |

Partidos hoy domingo 14 de septiembre de 2025 - Serie A EN VIVO

  • AS Roma vs Torino | 04:30 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |
  • Atalanta vs US Lecce | 07:00 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |
  • Pisa Sporting Club vs Udinese | 07:00 horas | Disney+ Premium |
  • Sassuolo vs Lazio | 10:00 horas | Disney+ Premium |
  • AC Milan vs Bologna | 12:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy domingo 14 de septiembre de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

  • Lille vs Toulouse | 07:00 horas | Caliente TV, FOX |
  • PSG vs Lens | 09:15 horas | Caliente TV |
  • Stade Brestois vs Paris FC | 09:15 horas | Caliente TV |
  • Metz vs Angers | 09:15 horas | Caliente TV |
  • Strasbourg Alsace vs Le Havre AC | 09:15 horas | Caliente TV |
  • Rennes vs Olympique de Lyon | 12:45 horas | Caliente TV, FOX |

Partidos hoy domingo 14 de septiembre de 2025 - Bundesliga EN VIVO

  • St. Pauli vs Augsburg | 07:30 horas | SKY Sports |
    Borussia M'gladbach vs Werder Bremen | 09:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 14 de septiembre de 2025 - Eredivisie EN VIVO

  • Heracles vs AZ Alkmaar | 06:30 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy domingo 14 de septiembre de 2025 - FIFA Copa Intercontinental EN VIVO

  • Pyramids FC vs Auckland City | 12:00 horas | FIFA+ |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

