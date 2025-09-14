Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del domingo 14 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy domingo 14 de septiembre de 2025 - Liga MX EN VIVO

Querétaro vs Monterrey | 17:00 horas | Caliente TV |

San Luis vs Xolos | 19:00 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Partidos hoy domingo 14 de septiembre de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

Leones Negros vs Club Atlético La Paz | 12:00 horas | AYM Sports |

Irapuato vs Tepatitlán FC | 18:00 horas | AYM Sports |

Partidos hoy domingo 14 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

América vs Chivas | 12:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube, TUDN, Las Estrellas |

Pachuca vs Necaxa | 19:00 horas | Tubi |

Partidos hoy domingo 14 de septiembre de 2025 - La Liga EN VIVO

Celta vs Girona | 06:00 horas | SKY Sports |

Levante vs Real Betis | 08:15 horas | SKY Sports |

Osasuna vs Rayo Vallecano | 10:30 horas | SKY Sports |

FC Barcelona vs Valencia CF | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 14 de septiembre de 2025 - Premier League EN VIVO

Burnley vs Liverpool | 07:00 horas | HBO MAX, TNT Sports, TNT |

Manchester City vs Manchester United | 09:30 horas | Caliente TV, FOX |

Partidos hoy domingo 14 de septiembre de 2025 - Serie A EN VIVO

AS Roma vs Torino | 04:30 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Atalanta vs US Lecce | 07:00 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Pisa Sporting Club vs Udinese | 07:00 horas | Disney+ Premium |

Sassuolo vs Lazio | 10:00 horas | Disney+ Premium |

AC Milan vs Bologna | 12:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy domingo 14 de septiembre de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

Lille vs Toulouse | 07:00 horas | Caliente TV, FOX |

PSG vs Lens | 09:15 horas | Caliente TV |

Stade Brestois vs Paris FC | 09:15 horas | Caliente TV |

Metz vs Angers | 09:15 horas | Caliente TV |

Strasbourg Alsace vs Le Havre AC | 09:15 horas | Caliente TV |

Rennes vs Olympique de Lyon | 12:45 horas | Caliente TV, FOX |

Partidos hoy domingo 14 de septiembre de 2025 - Bundesliga EN VIVO

St. Pauli vs Augsburg | 07:30 horas | SKY Sports |

Borussia M'gladbach vs Werder Bremen | 09:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 14 de septiembre de 2025 - Eredivisie EN VIVO

Heracles vs AZ Alkmaar | 06:30 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy domingo 14 de septiembre de 2025 - FIFA Copa Intercontinental EN VIVO

Pyramids FC vs Auckland City | 12:00 horas | FIFA+ |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

