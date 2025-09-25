Tarjeta Bienestar: qué se puede hacer además de retirar dinero del cajero

La tarjeta Bienestar es el instrumento con el que el Gobierno de México entrega los recursos de los Programas para el Bienestar a todos los beneficiarios en el país. Aunque muchas personas la utilizan únicamente para retirar el efectivo en cajeros, lo cierto es que este plástico sirve para otras funciones que pueden facilitar la vida diaria y ayudarte a administrar mejor tu dinero.

De acuerdo con el Banco del Bienestar, no es necesario retirar todo el depósito el mismo día que aparece en la cuenta. Además, la página oficial de los Programas del Bienestar indica que existen distintas maneras de aprovechar la tarjeta de forma segura y práctica.

Los usos que tiene la tarjeta Bienestar

Pagar directamente en comercios

La Tarjeta Bienestar funciona como cualquier otra tarjeta bancaria. Se puede utilizar para pagar en supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias, restaurantes y establecimientos que cuenten con terminal bancaria. De esta manera, se evita cargar con efectivo y se reducen riesgos.

Retirar dinero de forma gradual

Si se prefiere tener en efectivo, se puede sacar poco a poco en los cajeros o ventanillas del Banco del Bienestar, en lugar de retirar el total el mismo día del depósito. Esto te ayuda a administrar mejor tus recursos.

También se puede retirar en otros bancos, aunque esta opción incluye el cobro de una comisión.

Ahorrar

Otro de los usos que tiene la tarjeta Bienestar es que se puede mantener el dinero en ella y usarla como una forma de ahorro seguro, ya que los recursos permanecen protegidos y disponibles para cuando se necesiten.

Recibir transferencias o depósitos

La tarjeta Bienestar también permite recibir depósitos de otras cuentas, ya sea del propio Banco del Bienestar o de otras instituciones financieras. Esta función la convierte en una herramienta práctica para centralizar los ingresos.

¿Cómo consultar el saldo de la tarjeta Bienestar?

El Banco del Bienestar cuenta con una aplicación móvil en la que se pueden revisar el saldo y movimientos de manera sencilla. Esto da mayor control sobre el uso del dinero sin necesidad de acudir a una sucursal.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF