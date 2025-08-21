Con un historial adverso en la frontera y una racha que exhibe sus carencias como visitante, el Club Deportivo Guadalajara se prepara para enfrentar a los Xolos de Tijuana en un duelo que representa más que tres puntos, ya que será la oportunidad para los rojiblancos de demostrar que pueden ser competitivos lejos de casa.

El Rebaño se presenta en la jornada 6 después de una bochornosa derrota ante Juárez el fin de semana pasado, por lo que la urgencia de ganar para los dirigidos por Gabriel Milito es más que asfixiante. Sin embargo, el problema es que el estadio Caliente, recinto en el que jugarán este viernes 22 de agosto a las 21:00 horas, no es un escenario sencillo para los tapatíos.

Xolos y Chivas han disputado 15 partidos en la frontera y solo en tres de ellos, los rojiblancos salieron con la victoria. Una estadística que refleja lo complicado que ha sido imponer condiciones en la perrera más grande de México.

A esto se suma el mal momento que Chivas arrastra fuera de la Perla Tapatía: entre el Clausura 2025 y el inicio del Apertura, los rojiblancos apenas han conseguido un triunfo como visitantes, aquel que lograron en la jornada 10 del torneo pasado frente a Pumas en Ciudad Universitaria.

La combinación de estos números coloca al Rebaño en un escenario de exigencia máxima. La obligación no solo pasa por sumar unidades para salir del fondo de la tabla, sino también por enviar un mensaje de solidez y confianza a su afición, que ha visto cómo el equipo suele dar un paso atrás cada que sale de casa y que en este arranque de campaña apenas suma tres puntos.

Por si fuera poco, el Guadalajara también tendrá que lidiar con bajas sumamente sensibles. Alan Pulido y José Castillo no realizaron el viaje a la ciudad fronteriza, debido a que presentaron molestias musculares. Y, además, por quinto juego consecutivo, Javier Hernández tampoco apareció en la lista de convocados.

Tijuana, por su parte, quiere aprovechar su localía y el peso de la estadística para seguir complicando al Guadalajara. El Estadio Caliente ha sido tradicionalmente una aduana hostil para los rojiblancos. No obstante, cabe destacar que, en los últimos cuatro enfrentamientos disputados en la frontera, el saldo ha sido más equilibrado con una victoria para cada bando y dos empates.

Horario, fecha y transmisión

Viernes 22 de agosto

Tijuana vs Chivas | 21:00 horas | Estadio Caliente

Transmisión: Caliente TV y Tubi

SV