Liga MX: ¿Qué partidos de la Jornada 6 serán transmitidos en TV abierta?

La Jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX ya está en marcha. El campeonato nacional continúa con una nueva fecha, marcada por la decepcionante eliminación de todos los equipos mexicanos en la Leagues Cup, tras ser superados por escuadras de la MLS.

En esta jornada hubo un único cambio en el calendario: el enfrentamiento entre Mazatlán y Tigres fue reprogramado del viernes al sábado, debido a la participación reciente de los felinos en el torneo binacional.

El encuentro más atractivo del fin de semana es el que protagonizarán Cruz Azul y Toluca. Aunque ambos clubes atraviesan momentos distintos, este duelo genera grandes expectativas por el peso e historia de ambas instituciones.

La actividad comenzará el viernes con tres partidos, continuará el sábado con cuatro encuentros y concluirá el domingo con dos más.

En esta fecha, seis partidos estarán disponibles en señal abierta, lo cual representa una excelente noticia para los aficionados que desean disfrutar del fútbol sin costo.

A continuación, te compartimos los partidos que serán transmitidos por televisión abierta.

Viernes 22 de agosto

FC Juárez vs Santos

Horario: 19:00 horas

Transmisión: Azteca 7

Sábado 23 de agosto

Monterrey vs Necaxa

Horario: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5

Mazatlán vs Tigres

Horario: 19:00 horas

Transmisión: Azteca 7

Cruz Azul vs Toluca

Horario: 21:00 horas

Transmisión: Canal 5

Domingo 24 de agosto

Pumas vs Puebla

Horario: 17:00 horas

Transmisión: Canal 5

Atlas vs América

Horario: 21:00 horas

Transmisión: Canal 5

