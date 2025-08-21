Chivas realizó el viaje este jueves rumbo a Tijuana para el compromiso que sostendrá ante Xolos, correspondiente a la jornada 6 del Torneo Apertura 2025. El estratega Gabriel Milito tendrá dos bajas sensibles para el cotejo de este viernes por la noche en el Estadio Caliente.

Para el duelo ante Xolos, el conjunto rojiblanco informó que no contará con Alan Pulido y José Castillo, después de que ambos estarán fuera de actividad debido a que cada jugador presentó un problema muscular.

“José Castillo presentó una lesión muscular en la pantorrilla derecha durante el duelo entre Chivas y Bravos. Su vuelta a la competencia está sujeta a evolución".

“Alan Pulido presentó molestias musculares y, buscando cuidar su recuperación, se decidió que no realizara el viaje”, informó el club a través de su sitio web.

Ante la baja de Pulido, el profesor Milito determinó incluir en la convocatoria a Teun Wilke e Isaac Brizuela, quienes en encuentros pasados no habían sido considerados por el estratega argentino, mientras que, en el sector defensivo, se unió a la convocatoria Luis Olivas, quien tampoco registra minutos en la presente campaña.

Otra de las sorpresas es la convocatoria de Yael Padilla, quien no estuvo en la convocatoria del juego ante Bravos de Juárez en casa, pero fue considerado para el duelo de este viernes.

Además de las bajas de Pulido y Castillo, permanecen entre algodones elementos como Leonardo Sepúlveda y Omar Govea, quienes están en su proceso de recuperación, por lo que no han sido incluidos en las convocatorias en los últimos encuentros.

Convocados para el juego ante Tijuana

Porteros : Raúl Rangel, Oscar Whalley

: Raúl Rangel, Oscar Whalley Defensas : Alan Mozo, Bryan González, Diego Campillo, Gilberto Sepúlveda, Miguel Gómez, Miguel Tapias, Luis Olivas, Daniel Aguirre

: Alan Mozo, Bryan González, Diego Campillo, Gilberto Sepúlveda, Miguel Gómez, Miguel Tapias, Luis Olivas, Daniel Aguirre Mediocampistas : Richard Ledezma, Luis Romo, Rubén González, Erick Gutiérrez, Yael Padilla, Santiago Sandoval, Hugo Camberos

: Richard Ledezma, Luis Romo, Rubén González, Erick Gutiérrez, Yael Padilla, Santiago Sandoval, Hugo Camberos Delanteros: Cade Cowell, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Isaac Brizuela, Armando González, Teun Wilke

SV