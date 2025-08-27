Con el paso de los años, la Liga MX ha dejado de ser una competencia en donde los 18 equipos, en mayor o menor medida, tienen posibilidades de ser campeón.

La distancia entre los equipos cada vez es mayor y se ve reflejado dentro del terreno de juego, en gran medida debido a las cantidades millonarias que invierten Rayados, Tigres, Cruz Azul, América y ahora Toluca.

Ya no es una sorpresa que estos equipos líderen torneo a torneo la tabla general; en el presente Apertura 2025, Monterrey, líder general de la competencia, solo le saca cinco puntos al Toluca, que se encuentra sexto, uno a América y Cruz Azul, y dos a Pachuca, que aunque no sea uno de los planteles más caros, su club tiene un valor mayor a los 50 millones de dólares, de acuerdo con el portal de Transfermarkt, sitio especializado.

Mientras tanto, equipos como Puebla y Querétaro, dos de las plantillas más modestas, están más diez puntos por debajo; aunque los resultados son consecuencia de diversos factores, no es coincidencia que en al menos los últimos cinco torneos, los nombres de los equipos que se califican son los mismos, y ni qué decir en los campeonatos: un tricampeonato del América, el título del Toluca y uno de Tigres.

CT