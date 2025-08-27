Miércoles, 27 de Agosto 2025

El dinero, líder del torneo

La distancia entre los equipos cada vez es mayor, en gran medida debido a las cantidades millonarias que invierten Rayados, Tigres, Cruz Azul, América y ahora Toluca

Por: El Universal

El Monterrey encabeza la tabla general del Apertura 2025. IMAGO7

Con el paso de los años, la Liga MX ha dejado de ser una competencia en donde los 18 equipos, en mayor o menor medida, tienen posibilidades de ser campeón.

La distancia entre los equipos cada vez es mayor y se ve reflejado dentro del terreno de juego, en gran medida debido a las cantidades millonarias que invierten Rayados, Tigres, Cruz Azul, América y ahora Toluca.

Ya no es una sorpresa que estos equipos líderen torneo a torneo la tabla general; en el presente Apertura 2025, Monterrey, líder general de la competencia, solo le saca cinco puntos al Toluca, que se encuentra sexto, uno a América y Cruz Azul, y dos a Pachuca, que aunque no sea uno de los planteles más caros, su club tiene un valor mayor a los 50 millones de dólares, de acuerdo con el portal de Transfermarkt, sitio especializado.

Mientras tanto, equipos como Puebla y Querétaro, dos de las plantillas más modestas, están más diez puntos por debajo; aunque los resultados son consecuencia de diversos factores, no es coincidencia que en al menos los últimos cinco torneos, los nombres de los equipos que se califican son los mismos, y ni qué decir en los campeonatos: un tricampeonato del América, el título del Toluca y uno de Tigres.

