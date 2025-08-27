El arranque del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ha sido mejor de lo que se esperaba. Este miércoles, organizadores dieron a conocer que se registra el mejor inicio en cuanto a número de goles de los últimos 10 años y 20 torneos.

Tras seis jornadas que se han disputado y aun con un partido pendiente por jugarse (el duelo de la Jornada 1 Chivas vs Tigres), se han anotado un total de 168 goles en 53 partidos, con un promedio de 3.16 por encuentro, el mejor en una década.

La Liga MX señala que para encontrar una cifra superior de anotaciones, en el mismo número de jornadas, se tiene que remontar hasta el Apertura 2015, competencia donde se contabilizaron 172 goles en 54 partidos, con un promedio de 3.18 tantos por juego.

Número de goles tras 6 jornadas en el Apertura 2025 de Liga MX

Torneo | Goles

Apertura 2025 | 168

Clausura 2025 | 151

Apertura 2024 | 148

Clausura 2024 | 159

Apertura 2023 | 136

Clausura 2023 | 160

Apertura 2022 | 126

Clausura 2022 | 150

Apertura 2021 | 117

Clausura 2021 | 119

Apertura 2020 | 133

Clausura 2020 | 158

Apertura 2019 | 152

Clausura 2019 | 134

Apertura 2018 | 132

Clausura 2018 | 131

Apertura 2017 | 142

Clausura 2017 | 120

Apertura 2016 | 139

Clausura 2016 | 149

Apertura 2015 | 172

En un comunicado, la Liga MX resalta que en el Apertura 2025 en curso, las Jornadas 2 y 3 han sido las más productivas, con 31 goles cada una, mientras que les sigue la pasada fecha 6, con 30 tantos anotados.

Tabla de goles anotados por equipo tras 6 jornadas en el Apertura 2025

Equipo | Goles anotados

Tigres | 15 Monterrey | 13 América | 13 Cruz Azul | 13 Toluca | 13 Atlas | 12 Pachuca | 11 Xolos | 10 San Luis | 9 Santos | 9 Mazatlán | 8 Chivas | 8 Querétaro | 7 Juárez | 6 Pumas | 6 Necaxa | 6 León | 5 Puebla |4

La Liga MX volverá a la actividad a partir de este viernes 29 de agosto, cuando se dispute la J7 del certamen.

OF