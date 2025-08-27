El arranque del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ha sido mejor de lo que se esperaba. Este miércoles, organizadores dieron a conocer que se registra el mejor inicio en cuanto a número de goles de los últimos 10 años y 20 torneos.Tras seis jornadas que se han disputado y aun con un partido pendiente por jugarse (el duelo de la Jornada 1 Chivas vs Tigres), se han anotado un total de 168 goles en 53 partidos, con un promedio de 3.16 por encuentro, el mejor en una década.La Liga MX señala que para encontrar una cifra superior de anotaciones, en el mismo número de jornadas, se tiene que remontar hasta el Apertura 2015, competencia donde se contabilizaron 172 goles en 54 partidos, con un promedio de 3.18 tantos por juego.En un comunicado, la Liga MX resalta que en el Apertura 2025 en curso, las Jornadas 2 y 3 han sido las más productivas, con 31 goles cada una, mientras que les sigue la pasada fecha 6, con 30 tantos anotados.La Liga MX volverá a la actividad a partir de este viernes 29 de agosto, cuando se dispute la J7 del certamen.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF