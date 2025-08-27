Miércoles, 27 de Agosto 2025

La Liga MX, con su mejor arranque goleador de la última década

El Torneo Apertura 2025 registra 168 goles en seis jornadas

Por: Oralia López

Las Jornadas 2 y 3 del Apertura 2025 han sido las más productivas con 31 goles cada una. En la fotografía, el partido Atlas vs Cruz Azul, con 6 anotaciones en la J2. IMAGO7

El arranque del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ha sido mejor de lo que se esperaba. Este miércoles, organizadores dieron a conocer que se registra el mejor inicio en cuanto a número de goles de los últimos 10 años y 20 torneos.

Tras seis jornadas que se han disputado y aun con un partido pendiente por jugarse (el duelo de la Jornada 1 Chivas vs Tigres), se han anotado un total de 168 goles en 53 partidos, con un promedio de 3.16 por encuentro, el mejor en una década.

La Liga MX señala que para encontrar una cifra superior de anotaciones, en el mismo número de jornadas, se tiene que remontar hasta el Apertura 2015, competencia donde se contabilizaron 172 goles en 54 partidos, con un promedio de 3.18 tantos por juego.

Número de goles tras 6 jornadas en el Apertura 2025 de Liga MX

Torneo | Goles

  • Apertura 2025 | 168
  • Clausura 2025 | 151
  • Apertura 2024 | 148
  • Clausura 2024 | 159
  • Apertura 2023 | 136
  • Clausura 2023 | 160
  • Apertura 2022 | 126
  • Clausura 2022 | 150
  • Apertura 2021 | 117
  • Clausura 2021 | 119
  • Apertura 2020 | 133
  • Clausura 2020 | 158
  • Apertura 2019 | 152
  • Clausura 2019 | 134
  • Apertura 2018 | 132
  • Clausura 2018 | 131
  • Apertura 2017 | 142
  • Clausura 2017 | 120
  • Apertura 2016 | 139
  • Clausura 2016 | 149
  • Apertura 2015 | 172

En un comunicado, la Liga MX resalta que en el Apertura 2025 en curso, las Jornadas 2 y 3 han sido las más productivas, con 31 goles cada una, mientras que les sigue la pasada fecha 6, con 30 tantos anotados.

Tabla de goles anotados por equipo tras 6 jornadas en el Apertura 2025

Equipo | Goles anotados

  1. Tigres | 15
  2. Monterrey | 13
  3. América | 13
  4. Cruz Azul | 13
  5. Toluca | 13
  6. Atlas | 12
  7. Pachuca | 11
  8. Xolos | 10
  9. San Luis | 9
  10. Santos | 9
  11. Mazatlán | 8
  12. Chivas | 8
  13. Querétaro | 7
  14. Juárez | 6
  15. Pumas | 6
  16. Necaxa | 6
  17. León | 5
  18. Puebla  |4

La Liga MX volverá a la actividad a partir de este viernes 29 de agosto, cuando se dispute la J7 del certamen.

 

