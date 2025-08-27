Bolsa Mexicana avanza en línea con los mercados de EU

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este miércoles un 0.89 % y su principal indicador alcanzó las 58 mil 647.52 unidades, para romper dos sesiones a la baja, en línea con los mercados de Estados Unidos que cerraron al alza.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, debido a la expectativa del reporte trimestral de Nvidia que se publicó tras el cierre del mercado", explicó la directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Gabriela Siller.

Precisó que en Estados Unidos tanto el Dow Jones como el Nasdaq Composite y el S&P 500 se apuntaron avances.

En la jornada mexicana, apuntó la experta, resaltaron los avances de las emisoras: Banregio (+3.89 %), Gentera (+1.55 %), Alfa (+1.14 %), Grupo Carso (+1.83 %) y Vesta (+1.16 %).

Por su parte, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, explicó que con el avance de este día el índice mexicano se sumó al tono positivo de los mercados de Estados Unidos y acumula un rendimiento de +2.2 % en agosto y del +18.5 % en lo que va del 2025.

"A nivel empresarial, 27 de las 36 emisoras que integran el IPC registraron ganancias", señaló el especialista.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.05 % frente al dólar, al cotizar en 18.65 unidades por billete verde, tras cerrar en 18.66 en la jornada previa, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 222.5 millones de títulos por un importe de 17.765 millones de pesos.

De las 670 firmas que cotizaron en la jornada, 402 terminaron con sus precios al alza, 240 tuvieron pérdidas y 28 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el 7.8 %; de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE B-1), con el 6.82 %, y de la minera Industrias Peñoles (PE&OLES), con el 6.77 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la sociedad Value Grupo Financiero (VALUEGF O), con el -4.76 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -3.33 %, y de la firma de hospitales Médica Sur (MÉDICA B), con el -2.44 %.

MF