Así se cotiza el DÓLAR por la mañana de este 14 de agosto en Banco Azteca

Así se cotiza hoy, 14 de agosto, el dólar en Banco Azteca: conoce su valor de compra y venta

Así se cotiza el dólar en Banco Azteca este 14 de agosto por la mañana. UNSPLASH/ I. Ness

El peso mexicano inicia esta mañana, 14 de agosto, con una apreciación frente al dólar. 

En este inicio de jornada, de este miércoles 14 de agosto el tipo de cambio se cotizóen 18.73 pesos mexicanos por unidad , lo que representa una depreciación del 0.59%  de la divisa mexicana, respecto al cierre del miércoles.

 ¿En cuánto se cotiza el dólar HOY, 14 de agosto en Banco Azteca?

Este 14 de agosto, la cotización del dólar en Banco Azteca es de 17.65 pesos a la compra y 19.10 pesos a la venta. 

Tipo de cambio por el Diario de la Federación hoy, 14 de agosto

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un tipo de cambio FIX de 18.6357 pesos por dólar, según el Banco de México (Banxico), para este jueves 14 de agosto.

Tipo de cambio del dólar a peso lunes 14 de agosto de 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta
Afirme 17.90 19.40
Banco Azteca  17.75 19.30
BBVA Bancomer 17.97 19.10
Banorte 17.60 19.10
Citibanamex 18.27 19.29
Scotiabank   17.60 19.30

Respecto a la cotización del dólar en Banco Azteca, este 14 de agosto no se posiciona como una primera opción para la compra. En comparación, se recomendaría acudir a Citibanamex o BBVA, ya que hoy encabezan la lista como mejores alternativas.

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.

