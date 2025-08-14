CFE: Así puedes contratar el Internet de 95 pesos mensuales y qué incluye

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con dispositivos de internet móvil de banda ancha, con los que se pueden conectar hasta 10 dispositivos de manera simultánea.

Lo mejor de todo es que se ofrecen paquetes que cubren las necesidades de los usuarios a precios bastante accesibles. El más barato es de 95 pesos y ofrece 5GB de datos por mes.

¿Cómo contratar el paquete de la CFE por 95 pesos mensuales?

Antes de poder contratar el paquete de 95 pesos de la CFE, será necesario adquirir el dispositivo MiFi de la CFE. Este equipo tiene un precio de mil 145 pesos y la compañía lo envía hasta tu domicilio.

Además, con la adquisición del dispositivo obtienes un mes gratis de internet de 5GB.

Posteriormente, el usuario podrá elegir entre los paquetes que ofrece la CFE. Cada uno cuenta con diferentes beneficios que pueden adaptarse a tus necesidades.

Para obtener un MiFi, deberás seguir estos pasos:

Ingresa al sitio de la CFE Teit.

Da clic en la pestaña de "MiFi CFE Internet Móvil".

Elige el paquete se ajuste a tus necesidades y escoge si deseas pagarlo de manera mensual, semestral o anual.

Ingresa tu código postal para verificar su disponibilidad.

Finalmente, termina de llenar los datos que se solicitan para concluir la transacción.

¿Cuáles son los paquetes de internet que ofrece la CFE?

La CFE ofrece siete paquetes de internet móvil. A continuación te dejamos el listado con precios y GB que ofrece.

5GB por 95 pesos mensuales, 510 pesos semestrales o mil 10 pesos anuales.

10GB por 165 pesos mensuales, 915 pesos semestrales o mil 770 pesos anuales.

20 GB por 265 pesos mensuales o 3 mil 25 pesos anuales.

30 GB por 365 pesos mensuales o 2 mil 80 pesos anuales.

50 GB por 450 pesos mensuales o 2 mil 600 pesos anuales.

80 GB por 785 pesos mensuales.

100GB por 995 pesos mensuales, 5 mil 300 pesos semestrales o 10 mil 290 pesos anuales.

Si quieres conocer más detalles sobre estos paquetes, puedes ingresar a este link: https://cfeinternet.mx/

