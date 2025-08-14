CFE: Así puedes contratar el Internet de 95 pesos mensuales y qué incluye

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con dispositivos de internet móvil de banda ancha, con los que se pueden conectar hasta 10 dispositivos de manera simultánea.Lo mejor de todo es que se ofrecen paquetes que cubren las necesidades de los usuarios a precios bastante accesibles. El más barato es de 95 pesos y ofrece 5GB de datos por mes.Antes de poder contratar el paquete de 95 pesos de la CFE, será necesario adquirir el dispositivo MiFi de la CFE. Este equipo tiene un precio de mil 145 pesos y la compañía lo envía hasta tu domicilio.Además, con la adquisición del dispositivo obtienes un mes gratis de internet de 5GB.Posteriormente, el usuario podrá elegir entre los paquetes que ofrece la CFE. Cada uno cuenta con diferentes beneficios que pueden adaptarse a tus necesidades.La CFE ofrece siete paquetes de internet móvil. A continuación te dejamos el listado con precios y GB que ofrece.Si quieres conocer más detalles sobre estos paquetes, puedes ingresar a este link: https://cfeinternet.mx/ *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV