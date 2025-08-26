Este martes, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer la agenda de movilizaciones sociales que se llevarán a cabo este 26 de agosto en distintos puntos de la capital mexicana.

A través de las redes sociales del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) , se dio a conocer a la población capitalina que se esperan:

Una marcha

12 concentraciones

Estas actividades afectarán las vialidades de algunas alcaldías, por lo que compartimos los puntos de concentración con las y los usuarios, además de las rutas alternas que recomiendan las autoridades, esperando que puedan planificar sus rutas de esta jornada y sus horarios no se vean afectados.

¿Qué colectivo protagonizará la marcha de este día?

Este martes, familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, exigirán al Gobierno de México verdad, justicia y sentencia para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes .

HORARIOS AFECTACIONES 16:00 horas Avenida Paseo de la Reforma, Colonia Juárez, con rumbo a Avenida Juárez 50, Colonia Centro Histórico

¿Dónde y a qué hora se esperan las concentraciones?

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

HORARIO AFECTACIONES 10:00 horas Donceles y Allende, Colonia Centro Histórico 11:00 horas Diagonal 20 de Noviembre 294, Colonia Obrera 12:00 horas Rinconada de Jesús y Avenida José María Pino Suárez, Colonia Centro Histórico 12:00 horas Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Colonia Centro 13:00 horas Plaza de la Constitución y 5 de Febrero, Colonia Centro Histórico

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

HORARIO AFECTACIONES 11:00 horas Jaime Nunó 155, Colonia Loma La Palma

ALCALDÍA XOCHIMILCO

HORARIO AFECTACIONES 10:00 horas Prolongación Constitución 58A, Colonia La Concha

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

HORARIO AFECTACIONES 11:00 horas Avenida Río Churubusco 601, Colonia Xoco

ALCALDÍA IZTAPALAPA

HORARIO AFECTACIONES Durante el día Avenida Reforma 100, Colonia Lomas de San Lorenzo

Alternativas viales en CDMX

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha anunciado algunas alternativas viales para quienes transitarán por las calles y alcaldías de la Ciudad de México para esta jornada.

La circulación en Calzada Minas de Arena a partir de Avenida Río Tacubaya hasta Avenida de las Torres, se verá afectada por obras.

ALTERNATIVA: Av. Observatorio y Camino Real a Toluca

Cierre de carriles en calle Laurel entre Niños Héroes y Enseñanza, Colonia San Pedro Mártir.

ALTERNATIVA: Calle Violeta

Cierre de carriles en Benvenuto Cellini desde Adriano Brower hacia calle Alonso Cano.

ALTERNATIVA: Tiziano

Por obras de bacheo desde las 22:00 y hasta las 05:00 horas de mañana, se reporta el cierre de circulación sobre Anillo Periférico en la zona Poniente, Sur, Oriente y Norte de la Ciudad de México.

ALTERNATIVA: Periférico en el tramo Cesar Hormiguero a Calzada Vallejo

Cierre de circulación en Franz Hals hasta Benvenuto Cellini.

ALTERNATIVA: Juan Cousin

Continúa la afectación debido a obras en Calzada San Antonio Abad con dirección Sur, desde estación Chabacano hasta Avenida del Taller.

ALTERNATIVA: 5 de Febrero y Bolívar

Cierre de carriles centrales en Viaducto Río de la Piedad al Oriente desde Sur 65-A hasta 1 de Mayo.

ALTERNATIVA: Carriles laterales

Cierre de carriles en Avenida Casa de la Moneda, entre Presa Falcón y Calzada Legaría

ALTERNATIVA: Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra

Cierre de carriles en José María Roa Bárcenas desde calle 5 de Febrero hacia Calzada San Antonio Abad

ALTERNATIVA: Juan A. Mateos

