Lunes, 08 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Banco del Bienestar alerta sobre nueva modalidad de fraude, esto debes saber

En esta nueva modalidad de fraude se utiliza el nombre de la institución para engañar a las personas

Por: El Informador

El Banco del Bienestar pidió solamente informarse a través de sus canales oficiales. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

El Banco del Bienestar pidió solamente informarse a través de sus canales oficiales. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

¡Atento! El Banco Bienestar alertó por medio de su cuenta oficial de X, antes Twitter sobre una nueva modalidad de fraude en la que usan su nombre para engañar a las personas, por ello pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de cuentas oficiales.

El nuevo fraude consiste en atraer a las personas con información falsa sobre una supuesta cuenta en dólares que ofrece el Banco del Bienestar.

Te recomendamos: ¿De cuánto es la multa por tronar cohetes en CDMX el 15 de septiembre?

“El Banco del Bienestar no ofrece cuentas en dólares, no celebra contratos de fideicomiso en otros países, no respalda operaciones de empresas inmobiliarias, de servicios vacacionales o de tiempos compartidos en el extranjero.” escribió en su cuenta de X.

La institución acompañó el anuncio con una imagen del supuesto documento oficial donde se busca comprar una propiedad en la que aparentemente el Banco Bienestar enviará las ganancias a la cuenta del vendedor. 

Ante ello, el Banco del Bienestar pidió solamente informarse a través de los siguientes canales oficiales:

  • Facebook: @bancobienestar
  • X: @bbienestarmx
  • Tiktok: @bancodelbienestar
  • Instagram: @bancobienestar
  • Youtube: @Banco_Del_Bienestar
     

Lee también: Estos son los daños que genera el huachicol fiscal en México

NA

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones