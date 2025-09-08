Banco del Bienestar alerta sobre nueva modalidad de fraude, esto debes saber

¡Atento! El Banco Bienestar alertó por medio de su cuenta oficial de X, antes Twitter sobre una nueva modalidad de fraude en la que usan su nombre para engañar a las personas, por ello pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de cuentas oficiales.

El nuevo fraude consiste en atraer a las personas con información falsa sobre una supuesta cuenta en dólares que ofrece el Banco del Bienestar.

“El Banco del Bienestar no ofrece cuentas en dólares, no celebra contratos de fideicomiso en otros países, no respalda operaciones de empresas inmobiliarias, de servicios vacacionales o de tiempos compartidos en el extranjero.” escribió en su cuenta de X.

La institución acompañó el anuncio con una imagen del supuesto documento oficial donde se busca comprar una propiedad en la que aparentemente el Banco Bienestar enviará las ganancias a la cuenta del vendedor.

Ante ello, el Banco del Bienestar pidió solamente informarse a través de los siguientes canales oficiales:

Facebook: @bancobienestar

X: @bbienestarmx

Tiktok: @bancodelbienestar

Instagram: @bancobienestar

Youtube: @Banco_Del_Bienestar

