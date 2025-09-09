Esto costarán los refrescos tras aumento al IEPS que propone Hacienda

El Paquete Económico 2026 propone un aumento de impuestos a refrescos, cigarros, videojuegos con contenido violento y apuestas. El documento presentado por el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamor, ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, busca incentivar hábitos más saludables en los mexicanos y contrarrestar los efectos presupuestales asociados a los tratamientos de salud de las enfermedades relacionadas al consumo de estos productos.

Los aumentos a productos y servicios enlistados en el anterior párrafo quedarían así:

Impuesto especial de 8% a los servicios digitales de videojuegos violentos

a los servicios digitales de videojuegos violentos Aumento en el gravamen de las apuestas en línea del 30 al 50 por ciento

de las apuestas en línea del 30 al 50 por ciento Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ( IEPS ) subirá a 3.08 pesos por litro

) subirá a 3.08 pesos por litro Elevar la tasa ad valorem de 160 al 200% en cigarros de tabaco así como en productos que contienen nicotina

¿Cuánto costarán los refrescos tras el aumento de precios que propone Hacienda?

Actualmente, los consumidores de refresco pagan 1.6451 pesos por litro en concepto de IEPS cada que consumen este tipo de productos. Sin embargo, la SHCP propone un incremento por centual del 87.3 para obtener un monto final de 3.0818 pesos por litro.

Con ello, un refresco de 1 litro con un costo de entre 17 y 23 pesos recibiría un aumento de un par de unidades para cerrar entre los 19 y 25. Los costos variarán de acuerdo al producto y el precio inicial del mismo.

Las diversas propuestas de aumento forman parte del capítulo de "impuestos saludables" dentro de los Criterios Generales de Política Económica 2026 y, de aprobarse en el Congreso, comenzarían a aplicarse a partir del próximo año.

Te puede interesar: Policía Vial Jalisco cierra la circulación en estas vialidades por inundación

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB