Economía

Así se cotiza el DÓLAR por la mañana de este 18 de agosto en Banco Azteca

Así se cotiza hoy, 18 de agosto, el dólar en Banco Azteca: conoce su valor de compra y venta

Por: Anel Solis

Así se cotiza el dólar en Banco Azteca este lunes 18 de agosto, por la mañana. UNSPLASH/ 金 运

El peso mexicano inicio con perdidas, las primeras horas de este 18 de agosto.

En este inicio de jornada, de este lunes 18 de agosto el tipo de cambio se cotizóen 18.82 pesos mexicanos por unidad , lo que representa una depreciación del 0.30%  de la divisa mexicana.

 ¿En cuánto se cotiza el dólar HOY, 18 de agosto en Banco Azteca?

Este 18 de agosto, la cotización del dólar en Banco Azteca es de 17.75 pesos a la compra y 19.30 pesos a la venta. 

Tipo de cambio por el Diario de la Federación hoy, 18 de agosto

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un tipo de cambio FIX de 18.7295 pesos por dólar, según el Banco de México (Banxico), para las primeras horas de este lunes 18 de agosto.

Tipo de cambio del dólar a peso lunes 18 de agosto de 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta
Afirme 17.80 19.30
Banco Azteca  17.75 19.35
BBVA Bancomer 17.94 19.08
Banorte 17.50 19.05
Citibanamex 18.22 19.26
Scotiabank   17.60 19.30

Respecto a la cotización del dólar en Banco Azteca, este 18 de agosto no se posiciona como una primera opción para la compra. En comparación, se recomendaría acudir a Citibanamex o BBVA, ya que hoy encabezan la lista como mejores alternativas.

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.

Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF).*** 

