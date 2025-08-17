SAT: ¿Cómo descongelar mi cuenta bancaria si fue bloqueada?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede aplicar medidas estrictas contra contribuyentes que realicen depósitos considerados irregulares, incluyendo el congelamiento de cuentas bancarias, cierre temporal de fondos y auditorías.

El SAT puede inmovilizar cuentas cuando un contribuyente tiene adeudos fiscales pendientes y no regulariza su situación. Entre las causas más comunes se encuentran:

La falta de pago de impuestos dentro del plazo establecido.

La omisión en la presentación de declaraciones mensuales o anuales.

No interponer medios de defensa ante un crédito fiscal firme o no ofrecer garantías suficientes.

La detección de irregularidades en ingresos o movimientos bancarios que no coinciden con lo declarado.

¿Cómo descongelar una cuenta bancaria?

Para reactivar una cuenta bloqueada, el contribuyente tiene varias opciones:

Pagar el total de la deuda fiscal.

Establecer un acuerdo de pago con el SAT.

Presentar garantías equivalentes al monto reclamado, como cartas de crédito, prendas, hipotecas, fianzas o títulos de valor.

Estas medidas permiten asegurar el cobro del adeudo mientras se resuelve la situación del contribuyente, evitando que los fondos queden congelados indefinidamente.

El procedimiento está respaldado por el artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación, que faculta al SAT a inmovilizar cuentas bancarias sin necesidad de un juicio previo, siempre que se trate de créditos fiscales firmes y exigibles.

Recuperar el acceso a la cuenta requiere actuar rápidamente, comunicarse con la autoridad fiscal y cumplir con los requisitos establecidos para garantizar que los fondos sean liberados y el contribuyente pueda retomar el control de sus recursos financieros.

Te puede interesar: Estos son los depósitos que son revisados por el SAT

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS