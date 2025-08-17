Domingo, 17 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

SAT: ¿Cómo descongelar mi cuenta bancaria si fue bloqueada?

El SAT puede aplicar medidas estrictas contra contribuyentes que realicen depósitos considerados irregulares, como congelar cuentas bancarias

Por: Anel Solis

El SAT puede congelar cuentas cuando un contribuyente tiene adeudos fiscales. UNSPLASH/A. Distel

El SAT puede congelar cuentas cuando un contribuyente tiene adeudos fiscales. UNSPLASH/A. Distel

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede aplicar medidas estrictas contra contribuyentes que realicen depósitos considerados irregulares, incluyendo el congelamiento de cuentas bancarias, cierre temporal de fondos y auditorías.

El SAT puede inmovilizar cuentas cuando un contribuyente tiene adeudos fiscales pendientes y no regulariza su situación. Entre las causas más comunes se encuentran:

  • La falta de pago de impuestos dentro del plazo establecido.
  • La omisión en la presentación de declaraciones mensuales o anuales.
  • No interponer medios de defensa ante un crédito fiscal firme o no ofrecer garantías suficientes.
  • La detección de irregularidades en ingresos o movimientos bancarios que no coinciden con lo declarado.

Lee también: Pensión IMSS: ¿Cuál será el aumento al régimen de la Ley 73 en 2026?

¿Cómo descongelar una cuenta bancaria?

Para reactivar una cuenta bloqueada, el contribuyente tiene varias opciones:

  • Pagar el total de la deuda fiscal.
  • Establecer un acuerdo de pago con el SAT.
  • Presentar garantías equivalentes al monto reclamado, como cartas de crédito, prendas, hipotecas, fianzas o títulos de valor.
  • Estas medidas permiten asegurar el cobro del adeudo mientras se resuelve la situación del contribuyente, evitando que los fondos queden congelados indefinidamente.

El procedimiento está respaldado por el artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación, que faculta al SAT a inmovilizar cuentas bancarias sin necesidad de un juicio previo, siempre que se trate de créditos fiscales firmes y exigibles.

Recuperar el acceso a la cuenta requiere actuar rápidamente, comunicarse con la autoridad fiscal y cumplir con los requisitos establecidos para garantizar que los fondos sean liberados y el contribuyente pueda retomar el control de sus recursos financieros.

Te puede interesar: Estos son los depósitos que son revisados por el SAT

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones