Sensei Rojinegro

Resultados Pendientes Jornada 4 Liga MX

Toluca visita la frontera para derrotar a los Bravos de Juárez 2 – 0, usando un cuadro con varios suplentes. Monterrey le pasa por encima al León en su casa y lo derrota 3 – 1. Cruz Azul gana de visitante 2 – 1 al Atlético San Luis.

Resultados Jornada 5 Liga MX

San Luis visita al Puebla y le gana 2 – 0, esto provoca la renuncia de su entrenador Guede, León le gana 1 – 0 al Necaxa también de visitante. Chivas no pudo con los Bravos de Juárez y caen en su casa y con su gente 2 – 1. Xolos le gana 2 – 0 al Pachuca y le quitan lo invicto. Tigres se pone muy pronto en ventaja, pero termina goleado por el América cae 3 – 1.

Cruz Azul sufrió, pero saco el partido contra Santos ganando 3 – 2, el gol del gane de la máquina lo anota el Toro Fernández un jugador que ya no querían en el equipo. Toluca y Pumas empatan a un gol, Los Diablos guardaron jugadores para su partido de Leagues Cup. Monterrey gana 3 – 2 al Mazatlán, se aprovechó la localía.

Así va la tabla de posiciones al momento: 1.- Pachuca 12 puntos, 2.- Monterrey 12 pts, 3.- Cruz Azul 11 pts, 4.- América 11 pts, 5.- Toluca 10 pts, 6.- Tigres 9 pts, 7.-Tijuana 8 pts, 8.- Santos 6 pts, 9.- San Luis 6 pts, 10.- León 6 pts.

Atlas

Ay mi Atlas era tuya la tenías y... parecía que iba a ser una presentación favorable para Diego Cocca y todo se derrumbó. Tenían un marcador a favor de 3 – 1 y en tres minutos los empataron, tendrá que trabajar mucho Diego con lo poquito que hay, los cambios no fueron buenos y el equipo se cayó muy feo. Los Rojinegros estamos contentos con la nueva llegada de Cocca y ojalá pronto se vea su trabajo en el equipo, esta vez sí tendrá que trabajar mucho, ¡Buena Suerte Diego! ¡Felicidades al Atlas por sus 109 años de existencia !

Leagues Cup

Miércoles 20 de Agosto

Tigres vs Inter Miami. Chase Stadium – Ft. Lauderdale, FL. 6.00 pm.

Toluca FC vs Orlando City SC. Dignity Health Sports Park – Carson, CA. 4.00 pm.

Club Puebla vs Seattle Sounders FC. Lumen Field – Seattle, WA. 6.00 pm.

Club Pachuca vs LA Galaxy. Dignity Health Sports Park – Carson, CA. 6.45 pm.

Jornada 6 Liga MX

Viernes 22 de Agosto

Bravos vs Santos 7.00 pm, Querétaro vs San Luis 7.00 pm, Mazatlán vs Tigres 9.00 pm, Xolos vs Chivas 9.00 pm.

Sábado 23 de Agosto

León vs Pachuca 5.00 pm, Monterrey vs Necaxa 7.00 pm, Cruz Azul vs Toluca 9.05 pm.

Domingo 24 de Agosto

Pumas vs Puebla 5.00 pm, Atlas vs América 7.05 pm.

Pa' que te enteres

Para nosotros los partidos nocturnos son vistos como algo muy normal, la evolución de los tipos de luz utilizada ha variado con el paso de los años, pero no todo fue así.

Cuando se implementó la luz artificial para disputar partidos de futbol.

Como casi todas las innovaciones en el futbol, fue en Inglaterra donde por primera vez se utilizó la iluminación nocturna fue en el año de 1878, se dice que el 14 de octubre en un partido en el estadio de Brammal Lane (Sheffield).

Se utilizaron dos rudimentarios postes alimentados por baterías y dinamos. Aquello quedó en poco más que una anécdota ya que, la insuficiente luz, los apagones y algunos accidentes dejaron claro que no podía ser algo permanente.

En los años 30, hubo un intento para utilizar la iluminación nocturna, pero la Federación Inglesa de Futbol que eran los que gobernaban el futbol mundial en sus inicios, fue la que retraso la entrada de la luz artificial en el país (y por tanto en Europa).

Del otro lado del charco, en Sudamérica. El Estadio de Vélez Sarsfield en Argentina, se convirtió en el primero con alumbrado eléctrico en 1928 y en 1935 ya disputaba partidos con horario nocturno.

El estadio Centenario de Montevideo en Uruguay, que fue construido para el mundial de 1930 ya contaba con iluminación. Para la Copa América de 1937 que se disputo en Buenos Aires ya tuvo encuentros con luz de focos.

En México el primer juego nocturno fue el 28 de marzo de 1940 en el Parque España y lo jugaron Real Club España y Atlante, correspondiente al torneo de copa. La compañía de Luz y Fuerza fue la encargada de implementar la iluminación. Fue todo un acontecimiento ese partido, cuentan que el campo muy bien iluminado pero las tribunas estaban a oscuras. Como la Liga anunció que la entrada a las mujeres sería gratuita, familias enteras acudieron a conocer lo que significaba ver un partido de fútbol nocturno.

Un caso insólito fue que el presidente Lázaro Cárdenas, retiro el alumbrado del estadio en el mes de diciembre para utilizarlo en las fiestas de fin de año en la ciudad, por lo tanto, ese mes ya no hubo juegos nocturnos.

En Inglaterra no fue hasta 1951 que se tuvo el primer juego nocturno en el país.

En España se presume que en 1912 el Club Barcelona y el Club Deportivo Sabadell tuvieron un partido nocturno, algo que no está muy documentando. Pero en 1943 el Atlético de Madrid y el Valencia disputaron en teoría el primer partido nocturno, en carácter de amistoso, que no tuvo mucha aceptación por la poca calidad de iluminación.

El Real Madrid fue el primer equipo en España que instalo luz en forma definitiva y la estreno jugando contra el Recife de Brasil el 18 de mayo de 1957. Cuentan que por dicho partido nocturno el Real Madrid cambio sus tradicionales medias en color negro por las de color blanco y desde entonces se quedó con sus calcetas blancas.

Hoy día prácticamente todos los equipos de fútbol cuentan con iluminación en su estadio el reto actual es reducir el consumo y, por este motivo, poco a poco la iluminación LED va entrando en escena.

Algunos equipos en el mundo que su escudo tiene fresas

• Club Irapuato – México.

• Beit Lahia SC – Palestina

• CS Wepion – Bélgica

• Club Deportivo Las Sabanas – Nicaragua

• FC Landrethun Lez Ardres – Francia

• Idas Valley AFC – África del Sur

• Morango Tochigi – Japón

• Karandeniz Eregli B. Dport – Turquía

• Istinye SK – Turquía

• Kepez Cayliogluspor – Turquía

• Kestel Belediye SK – Turquía

• Guluc Belediyespor – Turquía

• Sivasli Belediyesport - Turquía

Algunos equipos en el mundo que su escudo tiene plátanos

• Club Deportivo Alianza Platanera – Colombia

• Orense S.C. – Ecuador

• Real Nakonde Football Club – Zambia

• Katwe United - Uganda

• Santos Norte Paceño – Bolivia

• Shabana F.C. – Kenia

• Club Atlético Limeño – Honduras

• Boyvazi Belediyespor – Turquía

• Atalaia E C Bananeiras – Brasil

• Plataneros F.C. La Blanca – Guatemala

• AD Cariari Pococi – Costa Rica

• Anamur Muzspor Kulubu – Turquía

• Deportivo Bolivia – Guatemala

• New Bababa Club Calcio – Italia

Algunos equipos en el mundo que su escudo tiene naranjas

• Nova Iguacu FC – Brasil

• Capitao Poco EC – Brasil

• Citrus Club Itaborai – Brasil

• Letham AFC – Inglaterra

• Lija Athletic – Malta

• MCB Oued Sly – Argelia

• Deportivo Siquinala – Guatemala

• Club Social y Deportivo Los Naranjos – Argentina

• CS Menzel Bouzelfa Old – Túnez

• C.A. Chanchamayo Playa Hermosa – Perú

• Chabab Houara – Marruecos

• Kozanspor FK – Turquía

• Orange County FC – Estados Unidos

• Orange County SC – Estados Unidos

• Stade Nabeulien Old – Túnez

• Akkapi SK – Turquía

• Dortyol Genclerbirligi – Turquía

• Fenique Belediyesi - Turquía

Que significan algunos de los nombres de los Clubes Árabes en español

• Al-Hilal – Luna Creciente

• Al-Ahly – El Nacional

• Wydad – Amor

• Raja Club Athletic – Esperanza

• Al-Nassr – La Victoria

• Al-Ittihad – La Unión

• Al-Ain FC – El Manantial

• Al-Jazira Club – La Isla

• Al-Sado – La Represa

• Al-Ettifaq – El Acuerdo

• Al-Shaabad Club – La Juventud

• Al-Duhail – El Estrecho

• Al-Shabab – La Juventud

• Al-Fateh- La Conquista

• Al-Taawoun - La Cooperación

• Al-Wehda-La Unidad

Y que siga rodando, el balón.