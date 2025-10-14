En ocasiones, por un descuido o un error al ingresar los datos, podemos transferir dinero a una cuenta equivocada. Este tipo de fallos, conocidos como “errores operativos del cliente”, limitan considerablemente la capacidad de los bancos para intervenir y recuperar los fondos, ya que la operación se considera realizada correctamente desde el punto de vista técnico.

¿Qué pasos seguir si hiciste una transferencia errónea?

Cuando la transferencia se envía a una cuenta del mismo banco, el proceso es inmediato y no puede detenerse una vez confirmado. Sin embargo, la institución financiera puede ponerse en contacto con el titular que recibió el dinero para informarle del error y buscar una forma de devolverlo.

Otra alternativa es comunicarse de inmediato con la sucursal donde se maneja esa cuenta. Cada banco tiene un horario de corte, y dependiendo del sistema, existe una pequeña posibilidad de detener el movimiento antes de que se consolide.

Si ninguna de estas opciones resulta efectiva, el siguiente paso sería recurrir a instancias legales, aunque los gastos del proceso corren por cuenta del cliente afectado.

Cómo evitar un error al depositar o transferir

Antes de realizar un depósito en ventanilla, asegúrate de que el número de cuenta sea correcto y coincida con el titular al que deseas enviar el dinero. Comprueba también que el monto del depósito sea el mismo que aparece en el comprobante y conserva los recibos por si llegas a necesitar aclaraciones posteriores.

En el caso de transferencias electrónicas, revisa con atención que la CLABE interbancaria esté bien escrita y corresponda al nombre del destinatario. Si realizas la operación en un corresponsal bancario, verifica los datos antes de confirmar la transacción.

Si recibiste dinero por error

Si un depósito ajeno aparece en tu cuenta, no utilices ese dinero. Aunque no haya sido tu responsabilidad, el monto tiene un propietario legítimo que probablemente ya reportó la situación. La recomendación es contactar a tu banco para identificar el origen del depósito y permitir que se resuelva conforme a los procedimientos legales.

Disponer de recursos que no te pertenecen puede tener consecuencias legales, por lo que lo más prudente es no mover el dinero y esperar la aclaración oficial.

Con información del Gobierno de México y Condusef

BB