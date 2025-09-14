La entrada en vigor del Monto Transaccional del Usuario (MTU) ha generado dudas entre los usuarios de la banca digital en México, principalmente sobre si la CNBV puede imponer sanciones económicas a quienes no lo activen antes del 1 de octubre.

¿Existe una multa por no activar el MTU?

En redes sociales y algunos medios ha circulado la versión de que los clientes podrían recibir una multa de 12 mil 800 pesos si no habilitan esta herramienta a tiempo. Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no ha contemplado ninguna penalización económica en su normativa. De acuerdo con la información oficial, no habrá sanciones de ese tipo para los usuarios.

Lo que sí ocurrirá son restricciones operativas. A partir del 1 de octubre, quienes no configuren su MTU solo podrán realizar operaciones hasta por 12 mil 800 pesos. Esto puede representar un obstáculo para personas con alta actividad bancaria o para pequeñas y medianas empresas que necesitan efectuar pagos de nómina, transferencias a proveedores o inversiones de mayor monto.

¿Por qué se fijó este límite?

El objetivo del MTU es reforzar la seguridad en las transferencias electrónicas y proteger a los clientes contra fraudes o intentos de suplantación de identidad. Este mecanismo permite identificar movimientos inusuales en la cuenta y añade una capa extra de resguardo a los recursos del usuario.

Entre las prácticas que busca prevenir se encuentran el robo de información financiera, la manipulación de operaciones mediante software malicioso y la emisión de cheques falsificados. Asimismo, ayuda a evitar el uso indebido de datos personales o información sensible por parte de terceros.

Cómo funciona el MTU

Cuando una operación supera el monto configurado por el cliente, el banco solicitará un paso adicional de verificación. Este factor de autenticación puede llevarse a cabo mediante la aplicación móvil, mensajes instantáneos o correo electrónico, siempre bajo protocolos de seguridad y cifrado.

La configuración del MTU recae en cada usuario, quien puede ajustarlo desde la app bancaria o desde la banca en línea. Las instituciones financieras, por su parte, deben garantizar las herramientas necesarias para que sus clientes definan el límite diario o mensual que mejor se ajuste a su actividad.

