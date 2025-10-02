En una jornada que inicia con un dólar mixto, el peso mexicano amanece perdedor hoy jueves 2 de octubre de 2025.

El diario Bloomberg indica que el peso mexicano registra una caída de 0.30% con respecto al cierre de ayer miércoles que comenzó el mes.

El tipo de cambio cotiza en 18.42 pesos por dólar al mayoreo este día, y con tendencia a depreciarse durante el resto de la sesión cambiaria.

Bloomberg, que cita al grupo financiero Monex, señala que en la cotización del dólar para este día el peso ha sido afectado pese a un dólar débil, y el reporte de la desaceleración de las remesas en agosto.

El portal web de Bloomberg también indica que entre las 16 monedas que sigue, el peso mexicano es la más perdedora. Señala que en lo que va de 2025, la divisa nacional ha avanzado 11.53% frente a la moneda estadounidense.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 2 de octubre en los principales bancos de México:

Banco Azteca compra en 17.40 y vende en 18.94

BBVA compra en 17.60 y vende en 18.73

Banorte compra en 17.10 y vende en 18.75

Banamex compra en 17.80 y vende en 18.89

Scotiabank compra en 16.30 y vende en 19.20

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el tipo de cambio de la divisa estadounidense, el dólar, para esta sesión del jueves 2 de octubre es de 18.3477 pesos mexicanos.

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales en las diferentes horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF