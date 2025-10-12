Domingo, 12 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Buscan eliminar IVA en comida y medicamentos para mascotas y deducir gastos veterinarios

Esta propuesta podría convertirse en una medida que mejore la calidad de vida de millones de animales

Por: El Informador

La legisladora destacó que bajar los costos del cuidado animal podría contribuir a disminuir los casos de abandono, un problema que afecta a miles de mascotas en todo el país. CANVA

La legisladora destacó que bajar los costos del cuidado animal podría contribuir a disminuir los casos de abandono, un problema que afecta a miles de mascotas en todo el país. CANVA

La nueva propuesta impulsada por Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, busca eliminar el IVA en alimentos y medicinas para animales, así como permitir que los gastos veterinarios sean deducibles de impuestos, con el fin de beneficiar a las familias, refugios y asociaciones que protegen a los animales.

De acuerdo con López Rabadán, esta medida podría favorecer a siete de cada diez hogares mexicanos, pues según datos del INEGI, casi el 70 % de las viviendas en el país cuentan con al menos una mascota. En total, esto equivale a aproximadamente 80 millones de animales de compañía, entre los que destacan 43 millones 800 mil perros y 16 millones 200 mil gatos, además de aves, peces, reptiles y otras especies.

 CANVA
 CANVA

LEE: Esposa de Salinas Pliego responde si el empresario se lanzará para presidente

La propuesta plantea modificar la Ley del IVA y la del Impuesto sobre la Renta (ISR) para aplicar una tasa cero en los productos alimenticios y medicamentos para animales, además de reconocer los gastos médicos veterinarios como deducibles. Con ello, se pretende reducir la carga económica de quienes tienen mascotas y fortalecer la labor de los centros y asociaciones dedicadas al rescate y cuidado animal.

CANVA 
CANVA 

“Esta medida no solo representaría un alivio para las familias mexicanas, también sería un gran apoyo para los refugios y organizaciones que diariamente se esfuerzan por cuidar y rehabilitar a animales en situación de abandono”, señaló la diputada.

Asimismo, la legisladora destacó que bajar los costos del cuidado animal podría contribuir a disminuir los casos de abandono, un problema que afecta a miles de mascotas en todo el país. Si la propuesta llega a ser aprobada, marcaría un avance importante en materia de bienestar animal, al fomentar una cultura de responsabilidad y apoyo tanto a los dueños como a las instituciones dedicadas a esta causa.

LEE: Infonavit e IMSS confirman beneficio para sus jubilados afiliados

BB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones