La nueva propuesta impulsada por Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, busca eliminar el IVA en alimentos y medicinas para animales, así como permitir que los gastos veterinarios sean deducibles de impuestos, con el fin de beneficiar a las familias, refugios y asociaciones que protegen a los animales.

De acuerdo con López Rabadán, esta medida podría favorecer a siete de cada diez hogares mexicanos, pues según datos del INEGI, casi el 70 % de las viviendas en el país cuentan con al menos una mascota. En total, esto equivale a aproximadamente 80 millones de animales de compañía, entre los que destacan 43 millones 800 mil perros y 16 millones 200 mil gatos, además de aves, peces, reptiles y otras especies.

La propuesta plantea modificar la Ley del IVA y la del Impuesto sobre la Renta (ISR) para aplicar una tasa cero en los productos alimenticios y medicamentos para animales, además de reconocer los gastos médicos veterinarios como deducibles. Con ello, se pretende reducir la carga económica de quienes tienen mascotas y fortalecer la labor de los centros y asociaciones dedicadas al rescate y cuidado animal.

“Esta medida no solo representaría un alivio para las familias mexicanas, también sería un gran apoyo para los refugios y organizaciones que diariamente se esfuerzan por cuidar y rehabilitar a animales en situación de abandono”, señaló la diputada.

Asimismo, la legisladora destacó que bajar los costos del cuidado animal podría contribuir a disminuir los casos de abandono, un problema que afecta a miles de mascotas en todo el país. Si la propuesta llega a ser aprobada, marcaría un avance importante en materia de bienestar animal, al fomentar una cultura de responsabilidad y apoyo tanto a los dueños como a las instituciones dedicadas a esta causa.

