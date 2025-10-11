El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de investigar los depósitos en efectivo que se realicen en cuentas bancarias, especialmente aquellos que superen los límites establecidos. Esta medida forma parte de sus esfuerzos por monitorear la actividad financiera de los contribuyentes y detectar posibles incumplimientos de las obligaciones fiscales.

Según la Resolución Miscelánea Fiscal, las instituciones bancarias están obligadas a reportar los depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos al mes. Este proceso se realiza de manera electrónica mediante la Declaración Mensual de Depósitos en Efectivo, la cual debe ser entregada a más tardar el día 10 del mes siguiente. Los depósitos sujetos a revisión son aquellos realizados en moneda nacional y a nombre de personas físicas, así como los que se efectúan mediante efectivo o cheques de caja. Es importante que los contribuyentes mantengan un seguimiento adecuado de estos movimientos, ya que el Impuesto Sobre Depósito en Efectivo (IDE) es administrado por los bancos, pero la responsabilidad de cumplir con las normativas recae sobre el contribuyente.

Sin embargo, no todos los movimientos están sujetos a revisión por parte del SAT. Por ejemplo, las transferencias electrónicas, ya sea mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) o las Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF), no son consideradas como depósitos en efectivo. Esto significa que las personas pueden realizar transferencias de más de 15 mil pesos sin que estos movimientos sean reportados directamente al SAT, lo que los exime de ser objeto de auditoría bajo esta modalidad.

Precauciones al realizar transferencias bancarias

Al realizar transferencias bancarias, es importante tener cuidado con los términos que se utilizan, ya que algunos conceptos pueden generar alertas al SAT. Un ejemplo común es el uso del término "donativo", que ha sido identificado como una estrategia utilizada por algunos contribuyentes para evadir el pago de impuestos. Aunque los donativos entre familiares directos están exentos de impuestos si no superan los 100 mil pesos anuales, el uso de este término en transferencias puede acarrear consecuencias como auditorías fiscales, multas y problemas legales.

Para evitar complicaciones con el SAT, es recomendable evitar dejar vacíos los conceptos de las transferencias y utilizar términos claros y específicos, como "compra de alimentos", "pago de servicios", "pago de renta" o "depósito de ahorro". Estos términos no solo facilitan el proceso de revisión por parte de las autoridades fiscales, sino que también aseguran que las transacciones se realicen de manera transparente y conforme a la legislación vigente.

SV