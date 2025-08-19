Embajada de EU y UdeG reafirman colaboración en la Esquina Franklin de cara a su aniversario

Como una fábrica de sueños es como Merlyn Schultz, cónsul de Prensa, Educación y Cultura de la Embajada de Estados Unidos en Guadalajara, describió a la Esquina Franklin, el espacio ubicado en el quinto piso de la Biblioteca Pública del Estado destinado, en conjunto con la Universidad de Guadalajara, para impulsar la educación y el intercambio de culturas.

De esta forma, es que este martes, y a punto de cumplir siete años de colaboración, fue refrendado el convenio entre la Embajada de Estados Unidos en Guadalajara y la UdeG, con el objetivo de que siga consolidándose como un espacio que permita a las y los jaliscienses el acercarse a los programas y las oportunidades que ofrece Education USA en distintas materias, como idioma inglés, ciencia, tecnología, emprendimiento, oportunidades de intercambio, entre muchas otras.

Y así lo reafirmó también la Cónsul General de los Estados Unidos en Guadalajara, Amy Scanlon, quien señaló la importancia que tiene la Esquina Franklin para el fortalecimiento de la colaboración bilateral, pero además, una oportunidad para que la ciudadanía pueda fortalecer, de materia gratuita, sus aprendizajes en éstas áreas.

EL INFORMADOR / R. BOBADILLA

Además, aprovechó para anunciar la llegada de Susan a la Esquina Franklin, una asistente operada bajo Inteligencia Artificial, que permitirá orientar, en el idioma inglés, a las y los visitantes sobre todo aquello que podrán encontrar en este espacio. "Ahora estoy aprendiendo español para poder ofrecerte una mejor ayuda", dijo Susan durante su presentación.

La Cónsul General también anunció la próxima realización de una feria en la cual se ofrecerá la oferta educativa actual para que las y los jóvenes puedan ampliar sus oportunidades educativas en colaboración con el Gobierno de Estados Unidos y la Universidad de Guadalajara.

La misma se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara.

EL INFORMADOR / R. BOBADILLA

"Los espacios americanos, como la Esquina Franklin se replican en 140 países, donde se promueve el aprendizaje del inglés, se comparte información de la colaboración con los Estados Unidos, se fomenta el intercambio cultural y ayuda a los estudiantes a alcanzar sus sueños de estudiar en Estados Unidos. Desde que se instaló la primera biblioteca de la Esquina Franklin en Guadalajara, el 25 de agosto de 1949, ha servido a la comunidad como un lugar donde fluyen las ideas y nuestras comunidades se fortalecen. No puedo pensar en un mejor lugar que la Universidad de Guadalajara para albergar este espacio, ya que aquí también se conectan historias, tradición académica y un profundo compromiso social", destacó la cónsul general.

"Queremos que este espacio siga ayudando para fortalecer y contribuir en más acciones que nos lleven a profundizar nuestra relación bilateral, a comprendernos, a entendernos todavía mejor y apostar a la inteligencia, al diálogo y al compromiso, al arte a pensar y pensar críticamente, porque si el pensamiento no es crítico, la verdad es que no has pensado", dijo por su parte la rectora general de la UdeG, Karla Planter.

Te puede interesar: Antes de asignar recursos para la L5 hay que terminar la L4: Mery Gómez

Durante la firma de este convenio estuvo presente Nomara Parra, representante de Microsoft, quien anunció también un convenio de colaboración mediante el cual se ofrecerán certificaciones por parte de esta empresa en materia de Inteligencia Artificial, mediante talleres en línea que tendrán una duración de 30 horas.

El detalle de la convocatoria se estará dando a conocer muy próximamente a través de las redes sociales oficiales de la Esquina Franklin.

EL INFORMADOR / R. BOBADILLA

Viridiana Padilla, coordinadora de vinculación e internacionalización, señaló también que contar con un American Space en Jalisco, además de ser un privilegio, es una gran responsabilidad, al formar parte "de una gran red global de más de 650 american spaces en más de 150 países.

"Y entre todos ellos, la esquina Franklin de Guadalajara se ha consolidado como un espacio emblemático para la Universidad y para el Occidente de México. La Esquina Franklin representa mucho más que un espacio físico: es un símbolo de apertura al mundo y un centro de oportunidades que enriquece la vida cultural, académica y social de nuestra comunidad. Y en septiembre próximo este proyecto cumplirá siete años de existencia, tiempo en el cual, podemos decir con mucho orgullo, ha transformado la manera en que estudiantes, profesores y ciudadanía se conectan con el conocimiento, la cultura y el aprendizaje global", aplaudió la coordinadora.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV