Bolsa Mexicana gana y se desliga de tendencia negativa en pares norteamericanos

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó un 0.25 % y su principal indicador escaló a las 58 mil 462.79 unidades, desligándose de la tendencia negativa de sus pares norteamericanos.

"El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global", explicó la directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Gabriela Siller.

La especialista explicó que retrocedieron los estadounidenses Nasdaq Composite y S&P 500, mientras avanzó el Dow Jones; en tanto que, en Europa, avanzó el STOXX 600, así como el alemán DAX y el FTSE 100 de Londres.

En México, detalló Siller, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador de la Bolsa mexicana, "cerró la sesión con una ganancia de 0.25 %, ganando en dos de las últimas tres sesiones".

Al interior del índice, apuntó la especialista, destacaron los avances de las emisoras: Walmex (+1.91 %), Banorte (+0.77 %), Bimbo (+1.82 %), Alfa (+1.36 %) y Qualitas con (1.93 %).

Por su parte, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, indicó que la Bolsa mexicana "se desligó de la tendencia negativa de sus pares norteamericanos" y acumula un avance mensual del 1.9 %, mientras que en lo que va de 2025 acumula un 18.1 %.

"A nivel empresa, 17 de las 36 emisoras que componen el IPC cerraron con ganancias", apuntó el experto.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.2 % frente al dólar, al cotizar en 18.82 unidades por billete verde, tras cerrar en 18.78 en la jornada previa, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 173.4 millones de títulos por un importe de 14.498.8 millones de pesos.

De las 618 firmas que cotizaron en la jornada, 292 terminaron con sus precios al alza, 296 tuvieron pérdidas y 30 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR B), con el 6.71 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con un 2.41 %, y de la aseguradora automotriz Qualitas (Q) con el 1.93 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron del banco BBVA México (BBVA), con el –5.1 %; de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el -4.24 %, y de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el –3.74 %.

MF