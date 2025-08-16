La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó su listado de útiles escolares recomendados para el regreso a clases 2025, destacando aquellos con buena calidad y precio accesible . La dependencia realizó un monitoreo de precios de 689 productos entre el 24 de junio y el 21 de julio, además de un estudio de calidad sobre 105 artículos de 37 marcas distintas, incluyendo cuadernos, lápices, gomas, bolígrafos, tijeras y pegamentos.

Con el regreso a clases cada vez más cerca, Profeco publicó su lista de útiles escolares "3B" (buenos, bonitos y baratos), proporcionando precios, recomendaciones de calidad y herramientas para comparar opciones y ahorrar en la compra de artículos escolares.

Entre los cuadernos, sobresalieron el European School Classic y el KIP Profesional de pasta dura, ambos con calificación de "Excelente" en resistencia de hojas y pastas . En la categoría sin plastificar, el Scribe Profesional Tribals recibió la calificación "Muy bueno". Profeco destacó que los precios de cuadernos varían considerablemente: desde 22.50 hasta 295 pesos, dependiendo de la marca, tamaño y características del producto.

En cuanto a lápices, los recomendados son los hexagonales número 2, con la marca Norma siendo la opción más económica, mientras que Paper Mate Mirado es la más cara . Para bolígrafos, se identificó gran variación de precios; por ejemplo, los Office Max Crystal cuestan entre 28.72 y 35.90 pesos, mientras que Bic Cristal Dura+ va de 39.50 a 53.90 pesos.

Otros artículos esenciales incluyen lápices adhesivos, como el Barrilito, altamente eficientes y duraderos; gomas, cuya recomendación es comparar precios en paquetes; y tijeras escolares, evaluadas por seguridad y precisión, destacando las marcas Barrilito y Delta. Las reglas de plástico mejor calificadas fueron Barrilito, Mae, Maped, Office Depot, Pelikan y Petigón.

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor evaluó 105 productos, verificando información comercial, resistencia, adhesión y desempeño. Los pegamentos líquidos más efectivos fueron Mae, Adherol y Resistol 850, mientras que el lápiz adhesivo Barrilito obtuvo calificación excelente.

Las tijeras escolares fueron revisadas para asegurar que no tuvieran partes punzocortantes y que sus puntas fueran seguras; las reglas de 30 cm se evaluaron para evitar astillas y errores de medición. Las pruebas permitieron identificar productos que, aun con precios diferentes, ofrecían la misma eficiencia, apoyando la decisión informada de los padres y tutores.

Profeco también pone a disposición de las familias herramientas como "Quién es quién en los precios", disponible en su sitio web, que permite comparar los precios de diferentes artículos escolares y elegir los más convenientes.

El procurador Iván Escalante Ruiz enfatizó la importancia de revisar la calidad de los materiales, aprovechar la reutilización de artículos escolares y evitar compras de último minuto para conseguir mejores precios . También recordó que hasta el 31 de agosto se mantiene activo el operativo especial "Regreso a Clases 2025", con recorridos de vigilancia y orientación a los consumidores sobre sus derechos.

