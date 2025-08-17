Tras el partido de anoche en el estadio de Chivas, donde los Bravos de Juárez se impusieron ante los rojiblancos por marcador de 2-1 la violencia se hizo presente en las tribunas.

A través de redes sociales, diversos usuarios difundieron videos en los que se ve una pelea entre un aficionado de Chivas y otros de playera negra, presuntamente del equipo visitante.

De acuerdo con los reportes, algunos de los familiares del futbolista de Bravos, Ángel Zaldívar, entre ellos su hermano, se involucraron en el pleito.

Para evitar que la situación se saliera de control, la policía de Zapopan actuó de forma inmediata para detener la riña y llevarse a los involucrados.

MV