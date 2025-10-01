Beca Rita Cetina: ¿Cuándo depositan el pago de octubre? Calendario TENTATIVO

La Secretaría de Educación Pública (SEP), en conjunto con la Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBB), se encuentra en la fase final de preparación para realizar el primer depósito de las becas Benito Juárez y Rita Cetina correspondientes al ciclo escolar 2025-2026. Este pago, programado para efectuarse durante el mes de octubre de 2025 , cubrirá el bimestre comprendido entre septiembre y octubre.

En esta ocasión, el esquema de meses anteriores no aplica, ya que por disposición de la CNBB amplió el registro de los nuevos estudiantes de secundaria, los pagos arrancarían el lunes 6 de octubre, comenzando con los beneficiarios cuyos apellidos inicien con la letra A. Sin embargo, la fecha aún no ha sido confirmada y existe la posibilidad de ajustes o más retrasos.

Calendario tentativo de pagos de octubre 2025

Lunes 6 de octubre A, B

Martes 7 de octubre C

Miércoles 8 de octubre D, E

Jueves 9 de octubre F

Viernes 10 de octubre G

Lunes 13 de octubre H, I

Martes 14 de octubre J

Miércoles 15 de octubre K, L

Jueves 16 de octubre M (A–L)

Viernes 17 de octubre M (M–Z)

Lunes 20 de octubre N, Ñ, O

Martes 21 de octubre P

Miércoles 22 de octubre Q, R

Jueves 23 de octubre S

Viernes 24 de octubre T

Lunes 27 de octubre U, V

Martes 28 de octubre W

Miércoles 29 de octubre X

Jueves 30 de octubre Y

Viernes 31 de octubre Z

¿Cuándo se confirmará el calendario oficial?

El Gobierno federal aún no ha publicado el cronograma definitivo de pagos de la Beca Rita Cetina de octubre 2025. Se espera que lo haga en esta semana, de hecho, en varias ocasiones el anuncio oficial se ha dado el mismo día del primer depósito.

¿Cuánto depositarán en octubre 2025?

La Beca Rita Cetina, enfocada en alumnos de educación básica, otorga un apoyo de mil 900 pesos bimestrales a cada beneficiario. Tras el pago de octubre, el siguiente depósito será en diciembre 2025.

¿Cuántos pagos restan este año?

Las becas se entregan cada dos meses durante 10 meses del año, ya que en verano no se realizan depósitos. Por lo tanto, los pagos pendientes de 2025 son:

Octubre: correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

Diciembre: correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

EE