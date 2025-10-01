Beca Rita Cetina: ¿Cuándo depositan el pago de octubre? Calendario TENTATIVO

La Secretaría de Educación Pública (SEP), en conjunto con la Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBB), se encuentra en la fase final de preparación para realizar el primer depósito de las becas Benito Juárez y Rita Cetina correspondientes al ciclo escolar 2025-2026. Este pago, programado para efectuarse durante el mes de octubre de 2025, cubrirá el bimestre comprendido entre septiembre y octubre. En esta ocasión, el esquema de meses anteriores no aplica, ya que por disposición de la CNBB amplió el registro de los nuevos estudiantes de secundaria, los pagos arrancarían el lunes 6 de octubre, comenzando con los beneficiarios cuyos apellidos inicien con la letra A. Sin embargo, la fecha aún no ha sido confirmada y existe la posibilidad de ajustes o más retrasos. El Gobierno federal aún no ha publicado el cronograma definitivo de pagos de la Beca Rita Cetina de octubre 2025. Se espera que lo haga en esta semana, de hecho, en varias ocasiones el anuncio oficial se ha dado el mismo día del primer depósito. La Beca Rita Cetina, enfocada en alumnos de educación básica, otorga un apoyo de mil 900 pesos bimestrales a cada beneficiario. Tras el pago de octubre, el siguiente depósito será en diciembre 2025. Las becas se entregan cada dos meses durante 10 meses del año, ya que en verano no se realizan depósitos. Por lo tanto, los pagos pendientes de 2025 son: EE