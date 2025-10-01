Beca Rita Cetina amplía plazo de inscripción a nuevos estudiantes de secundaria

La Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar anunció una prórroga en el proceso de inscripción para la Beca Rita Cetina 2025, dirigida a estudiantes que comienzan la secundaria en el ciclo escolar 2025-2026. Aunque el periodo de registro había cerrado el pasado martes, las autoridades decidieron extender el plazo hasta el domingo 5 de octubre, dando respuesta a las solicitudes de padres, madres y tutores que no alcanzaron a completar el trámite a tiempo. La medida busca garantizar que más familias puedan acceder a este apoyo económico, especialmente aquellas que por diversas razones no lograron inscribirse antes del cierre original. El objetivo del Gobierno federal es asegurar que ningún estudiante potencialmente beneficiario quede fuera del programa por cuestiones de tiempo.Esta beca contempla un depósito bimestral de mil 900 pesos para el primer hijo inscrito en secundaria, además de 700 pesos adicionales por cada hijo extra, siempre y cuando estén matriculados en escuelas públicas del país. 1. Registro para mamás, papás o tutores 2. Registro de estudiantes EE