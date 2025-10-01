Beca Rita Cetina amplía plazo de inscripción a nuevos estudiantes de secundaria

La Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar anunció una prórroga en el proceso de inscripción para la Beca Rita Cetina 2025 , dirigida a estudiantes que comienzan la secundaria en el ciclo escolar 2025-2026.

Aunque el periodo de registro había cerrado el pasado martes, las autoridades decidieron extender el plazo hasta el domingo 5 de octubre , dando respuesta a las solicitudes de padres, madres y tutores que no alcanzaron a completar el trámite a tiempo.

La medida busca garantizar que más familias puedan acceder a este apoyo económico, especialmente aquellas que por diversas razones no lograron inscribirse antes del cierre original. El objetivo del Gobierno federal es asegurar que ningún estudiante potencialmente beneficiario quede fuera del programa por cuestiones de tiempo.

Esta beca contempla un depósito bimestral de mil 900 pesos para el primer hijo inscrito en secundaria, además de 700 pesos adicionales por cada hijo extra , siempre y cuando estén matriculados en escuelas públicas del país.

¿Cómo registrarse?

1. Registro para mamás, papás o tutores

Ingresa a www.becaritacetina.gob.mx

Inicia sesión con tu cuenta Llave MX (si no la tienes, primero créala)

Verifica los datos precargados de la Llave MX

Carga tu INE en PDF o foto

Llena los datos de tu domicilio y carga el comprobante de domicilio

Acepta el Aviso de Privacidad

Da clic en “Guardar registro”

2. Registro de estudiantes

Da clic en “Registrar un estudiante”

Captura la CURP y selecciona “Validar”

Verifica los datos precargados del estudiante

Ingresa la Clave del Centro de Trabajo (CCT) y da clic en “Buscar”

Completa nivel educativo, turno, grado y parentesco

Da clic en “Guardar y continuar”

Una vez que ambos registros estén completos, selecciona “Guardar y continuar”

Descarga y guarda el comprobante de registro

EE