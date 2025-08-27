México tuvo en julio de 2025 un déficit comercial de 17 millones de dólares, acompañado de una subida de 4% de las exportaciones, informó este miércoles 27 de agosto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi recordó en su reporte que el superávit de julio es menor al déficit de 12 mil 136 millones de dólares del mismo mes de 2024, pero se suma al superávit de 514 millones de dólares de junio pasado.

De esta manera, México acumuló un superávit comercial de mil 416 millones de dólares en los primeros siete meses de 2025.

Tan solo en julio, las exportaciones se incrementaron un 4% interanual a los 56 mil 707.8 millones de dólares, según precisó el organismo con base en cifras originales.

Las ventas petroleras disminuyeron un 23% interanual al situarse en mil 865.6 millones de dólares y las no petroleras aumentaron un 5.2% hasta los 54 mil 842.1 millones de dólares.

"Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 3.9% a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 12.2%", ahondó el Inegi.

Además, las importaciones se incrementaron un 1.7% hasta los 56 mil 724.5 millones de dólares.

Las compras petroleras se desplomaron un 7.1% año contra año, al ubicarse en 4 mil 006.9 millones de dólares; mientras que las no petroleras se incrementaron un 2.5% al sumar 52 mil 717.6 millones de dólares.

De enero a julio, las exportaciones se elevaron un 4.3% interanual a los 369 mil 435.9 millones de dólares, precisó el Inegi.

Pero las ventas petroleras decrecieron un 24.5% interanual al situarse en 13 mil 052.7 millones de dólares.

Mientras que las no petroleras se elevaron un 5.8% hasta los 356 mil 383.1 millones de dólares.

Por otro lado, las importaciones subieron un 0.5% al totalizar 368 mil 020 millones de dólares.

Las compras petroleras se contrajeron un 8,3 % año contra año, al ubicarse en 27.384 millones de dólares.

Mientras que las no petroleras aumentaron un 1.2% al sumar 340 mil 636 millones de dólares.

México elevó en 50.1% su déficit comercial en 2024, cuando reportó una balanza negativa de 8 mil 212 millones de dólares, por encima del dato también negativo de 5 mil 470 millones de dólares de 2023.

El país se ha afianzado al T-MEC para impulsar el crecimiento de su economía, de la que una cuarta parte depende de exportaciones a Estados Unidos, por lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial previeron una recesión para México ante los aranceles de Trump, la cual al parecer ha logrado esquivar.

