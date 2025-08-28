Alito revela lo que no se vio de la pelea en el Senado | VIDEO

Tras el enfrentamiento físico en el senado entre el senador Alejandro Moreno Cárdenas y el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, ocurrido después de que el priista fuera excluido de la lista de oradores y se le negara el uso de la palabra —situación que desató su molestia—, la tensión escaló dentro del recinto.

Tras la clausura de la asamblea y la entonación del Himno Nacional, Moreno subió hasta el lugar de la Presidencia para reclamarle directamente al morenista la decisión de dejarlo fuera del debate. La discusión escaló rápidamente y ambos políticos forcejearon frente a los demás legisladores.

Alito Moreno comparte su testimonio sobre la pelea en el senado

A través de su cuenta oficial de Instagram, el senador Alejandro Moreno, mejor conocido como “Alito” Moreno, se pronunció sobre los hechos en la reciente pelea en el Senado.

“Fue una clara provocación directa” y “el único responsable es el senador Gerardo”, afirmó.

Alito Moreno aclara lo que sucedió en la pelea del senado

Asimismo, dio su testimonio sobre el inicio de la pelea: “Él fue el que se me vino encima”, “Él fue el que me empujó” y “Él fue el que inició la agresión”.

De acuerdo con lo dicho por Alito, Noroña reaccionó así porque “no pudo callarnos con argumentos” y “se sintió acorralado por la verdad”.

Por otro lado, puntualizó que la agresión también fue hacia los legisladores del PAN y aclaró que reclamó su derecho a hablar, a expresarse y a decir lo que piensa.

“No vamos a permitir que el senado se convierta en un circo de violencia”.

AS