Beca Rita Cetina: requisitos para inscribir a tus hijos si van al preescolar

Como parte de un proyecto para evitar la deserción educativa de los estudiantes del nivel básico, el Gobierno de México comenzó este 2025 la Beca Rita Cetina, un programa social que brinda un apoyo económico a las familias de México que tengan un hijo registrado en una escuela pública.

El pago de la Beca del Bienestar es de mil 900 pesos, más 700 pesos adicionales por cada alumno registrado en algún grado de preescolar, primaria o secundaria.

Te puede interesar: Inapam: Así puedes acceder al descuento de Liverpool para adultos mayores

Para solicitar la ayuda monetaria, los padres o tutores legales del menor deberán hacer un registro previo, el cual tiene como fecha de inicio el 15 de septiembre de 2025.

Cabe destacar que el programa prioriza a aquellas familias cuyos recursos no son suficientes para satisfacer las necesidades básicas, lo que en la mayoría de los casos es la razón principal por la que los niños abandonan los estudios.

El registro para acceder a la Beca Rita Cetina para alumnos de preescolar es en línea a través del sitio oficial https://www.becaritacetina.gob.mx/.

En cuanto a los requisitos, las autoridades solicitarán la siguiente documentación:

Del padre o tutor:

Cuenta LlaveMX

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

Clave Única de Registro de Población (CURP) del menor actualizada

También puedes leer: Sheinbaum explica la suspensión de envíos de Correos de México a EU

Una vez recopilados todos los documentos, será necesario completar la solicitud en línea siguiendo las instrucciones de cada módulo , para finalmente descargar el comprobante, donde aparecerá el número de folio y los datos necesarios para dar seguimiento al trámite.

Se habilitó el número 55 11 62 03 00 para resolver dudas y obtener ayuda, al cual puedes llamar en un horario de lunes a viernes, de 08:00 a 22:00 horas, y sábado de 09:00 a 14:00 horas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP