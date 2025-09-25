El Banco de México (Banxico) ha informado sobre el retiro de varios billetes y monedas en circulación, como parte de una estrategia para modernizar el sistema monetario y fortalecer la seguridad del efectivo. Uno de los cambios más destacados es la sustitución del billete de 20 pesos, lanzado en 2021 en conmemoración del bicentenario de la Independencia de México, por una moneda de igual denominación. Este proceso se llevará a cabo a lo largo de 2025; los bancos enviarán los ejemplares recolectados al banco central.

Además del billete de 20 pesos, se retirarán otros billetes pertenecientes a las familias F y D, así como series anteriores. Estos son los billetes y monedas que se retirarán de circulación:

Billetes de la Familia B y C (emitidos entre 1993 y 1996), que aún expresan su denominación en "nuevos pesos".

Billetes de la Familia D y D1, incluyendo los conmemorativos por el 75 aniversario de Banxico.

Billete de 20 pesos, que dejará de emitirse gradualmente para ser reemplazado por monedas metálicas.

En cuanto a las monedas, se retirarán las conmemorativas de 100 pesos que celebran eventos históricos como el 400 aniversario de Don Quijote de la Mancha, el 80 aniversario del Banco de México y el 470 aniversario de la Casa de Moneda de México. Además, las monedas de 1, 2 y 5 pesos cambiarán su composición metálica, reemplazando las aleaciones de cobre y aluminio por acero, con el objetivo de reducir costos y aumentar su durabilidad.

Banxico ha asegurado que los billetes y monedas en proceso de retiro mantendrán su valor nominal, por lo que aún pueden utilizarse en transacciones. No obstante, una vez que lleguen a los bancos, serán apartados para enviarse al banco central. Estas medidas también buscan incrementar la seguridad del efectivo, dificultar la falsificación y facilitar el manejo de dinero para personas con discapacidad visual mediante elementos como relieves y texturas.

SV