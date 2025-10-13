Jalisco se consolida como el principal productor de huevo en México, aportando 43.3 por ciento de la producción nacional y posicionándose como un referente clave en esta actividad agroalimentaria, según datos de la Asociación Nacional de Avicultores (UNA).

En todo el país se producen más de 3.14 millones de toneladas de huevo, lo que coloca a México como el mayor consumidor mundial, con un promedio de 24 kilogramos per cápita, de acuerdo con la UNA. Esta cifra refleja la importancia cultural y nutricional del huevo en la dieta mexicana.

Este viernes, México se sumó a la celebración global del Día Mundial del Huevo, iniciativa impulsada por la World Egg Organisation (WEO), que reúne a más de 40 países para reconocer el valor nutricional y cultural de este alimento. El Día Mundial del Huevo se estableció en Viena en 1996 y se conmemora cada segundo viernes de octubre, con el objetivo de resaltar los beneficios del huevo como fuente asequible de proteína de alta calidad.

Como parte de las actividades en México, productores avícolas organizaron la entrega de más de 30 mil desayunos gratuitos a base de huevo en diez ciudades del país, incluyendo la Ciudad de México, Tehuacán (Puebla), Córdoba (Veracruz), Mérida (Yucatán), Monterrey (Nuevo León), Tepic (Nayarit), Gómez Palacio (Durango) y diversas localidades de Jalisco. Esta acción busca acercar a la población los beneficios nutricionales del huevo y fomentar su consumo responsable.

De manera paralela, en cada ciudad participante se realizaron conferencias abiertas al público, impartidas en universidades y plazas públicas, enfocadas en difundir el aporte del huevo para la salud. Los temas abordados incluyeron su valor nutricional, el rol del huevo en la alimentación diaria y las evidencias científicas que respaldan su consumo regular.

Con esta campaña, los avicultores mexicanos buscan promover un consumo consciente y responsable, revalorizando el lugar del huevo en la dieta nacional y destacando sus beneficios para todas las edades. Estudios internacionales han confirmado que el huevo es una fuente accesible de proteínas, vitaminas y minerales, contribuyendo significativamente a la nutrición de personas de todas las edades.

El liderazgo de Jalisco en la producción de huevo también se refleja en su capacidad para abastecer tanto el mercado nacional como el internacional, fortaleciendo la economía local y generando empleo en el sector agroalimentario. Además, la entidad ha desarrollado estándares de calidad y trazabilidad que garantizan productos seguros y nutritivos, fortaleciendo la confianza del consumidor.

La conmemoración del Día Mundial del Huevo refuerza la importancia de este alimento como base de la dieta diaria, su aporte a la salud pública y su relevancia cultural. Para Jalisco, ser líder nacional en producción representa un compromiso con la calidad, la innovación y la sostenibilidad en la industria avícola, consolidando su posición en el panorama agroalimentario del país.

CT