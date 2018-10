Alertan por posibles fraudes desde correos apócrifos del SAT

Con la solicitud para cumplir con declaraciones fiscales pendientes, falsos correos electrónicos se convirtieron en un gancho para que ciudadanos entreguen sus datos personales y sean víctimas de fraude.

Con sellos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), nombre completo, folio, remitente, tipo de acción y periodo que falta por hacer la declaración, los remitentes piden que las personas ingresen sus datos para realizar el ejercicio fiscal.

A la bandeja de correos recibidos de Susana López llegó un mensaje donde se le “invitaba a cumplir con tus obligaciones fiscales” con el remitente de: obligaciones.fiscales@sat.gob.mx; en el cuerpo del correo mostraban sus datos personales y le solicitaban ingresar a sat.gob.mx para cumplir con sus obligaciones, incluso el documento le indicaba los pasos a seguir para ejecutar la información con mayor facilidad.

“Yo recibí el correo electrónico y lo que hice fue preguntar a mis compañeros si a ellos les había llegado el apercibimiento del SAT. Ellos me dijeron que no, que incluso la empresa era quien se encargaba de realizar las declaraciones fiscales”, explicó Susana.

“Fui con Recursos Humanos y pregunté, con nómina en mano, sobre el correo que me había llegado. Me dijeron que yo era la cuarta persona en el día que acudía con ellos para preguntar sobre el correo y que, luego de una búsqueda, ellos se habían dado cuenta que el correo de: obligaciones.fiscales@sat.gob.mx era uno de los correos que el Servicio había identificado como ‘correos apócrifos’”, comentó.

Según el portal del Gobierno federal, mil 838 correos apócrifos que han sido identificados por las instituciones.

Algunos de ellos cuentan con el asunto de “Avisos SAT”, “Portal de trámites y servicios”, “Notificaciones”, “SAT”, “Marca SAT” y “SHCP” también fueron identificadas varias páginas electrónicas falsas.

Las recomendaciones por parte de las autoridades para evitar caer en las trampas es no acceder a los enlaces de correos electrónicos sospechosos, no compartir información confidencial, no descargar o ejecutar archivos, eliminar el correo electrónico apócrifo y realizar la denuncia a través del correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx.