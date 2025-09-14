¿Abrirán los bancos el próximo lunes 15 de septiembre?

Ante la llegada de las fiestas patrias, los mexicanos presentan dudas respecto a las fechas en las que los bancos y oficinas no abrirán sus puertas para ofrecer sus servicios.

Este año, el Día de la Independencia de México cae en martes, lo que genera incertidumbre sobre si las actividades de las distintas instituciones financieras en el territorio se desarrollarán con normalidad el lunes 15.

¿Qué días descansarán los bancos por las fiestas patrias?

De acuerdo con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 15 de septiembre no es una fecha considerada de descanso obligatorio, lo que quiere decir que los bancos deberán operar con normalidad.

No obstante, el artículo 74 de dicha ley, que establece cuáles son los días festivos oficiales, sí contempla al 16 de septiembre como día feriado, lo que quiere decir que los trabajadores de la nación tienen derecho a descansar con goce de sueldo o, en su defecto, con un pago triple por su labor.

Por otro lado, la Asociación de Bancos de México (ABM) indicó que los bancos sí atenderán a sus clientes el próximo lunes.

En cuanto al 16 de septiembre, por disposición oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las instituciones financieras tendrán sus puertas cerradas.

De este modo, el único día que los bancos no operarán con motivo de las fiestas patrias será el próximo martes 16 de septiembre.

Cabe señalar que ese día los clientes podrán realizar operaciones en cajeros automáticos, banca digital y telefónica.

