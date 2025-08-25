Banxico conmemora 100 años de su fundación con moneda de plata y billetes

Este lunes, el Banco de México (Banxico) puso en circulación una nueva moneda conmemorativa de plata con valor de 10 pesos, en honor a su fundación, ocurrida en una fecha como esta en 1925.Además, anunció la emisión temporal de billetes especiales para celebrar el centenario del Instituto Central, cuya principal función —establecida en la Constitución— es el combate a la inflación.Esta moneda conmemorativa, que será de edición limitada, estará disponible para su compra en las tiendas de la Casa de Moneda de México y en el Museo Interactivo de Economía.Respecto a los billetes conmemorativos, serán válidos como medio de pago y llevarán impresa la leyenda "100 aniversario 1925-2025". Estos podrán ser intercambiados en las sucursales bancarias que ofrezcan ese servicio. SV