Banxico conmemora 100 años de su fundación con moneda de plata y billetes

Este lunes, el Banco de México (Banxico) puso en circulación una nueva moneda conmemorativa de plata con valor de 10 pesos, en honor a su fundación, ocurrida en una fecha como esta en 1925.

Además, anunció la emisión temporal de billetes especiales para celebrar el centenario del Instituto Central, cuya principal función —establecida en la Constitución— es el combate a la inflación.

Esta moneda conmemorativa, que será de edición limitada, estará disponible para su compra en las tiendas de la Casa de Moneda de México y en el Museo Interactivo de Economía.

El #BancodeMéxico celebra su 100 aniversario con una moneda conmemorativa. Su diseño refleja con orgullo un siglo de compromiso con México.#100AniversarioBanxico pic.twitter.com/PBgwLXAqzb — Banco de México (@Banxico) August 25, 2025

Características de la nueva moneda

Es de forma circular y tiene un valor facial de 10 pesos.

Está compuesta por 2 onzas de plata pura con ley 0.999, y fue acuñada por la Casa de Moneda de México.

En el anverso, presenta al centro el Escudo Nacional en relieve, rodeado por la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.

En el marco se reproducen diversos escudos históricos del país, así como el águila que aparece en la primera página del Códice Mendocino.

El borde de la moneda es liso.

En el reverso, se observa el edificio principal del Banco de México ligeramente desplazado a la izquierda. Sobre él, aparece el logotipo y la leyenda conmemorativa: “100. 1925-2025. BANCO DE MÉXICO”.

En el borde superior, siguiendo la curva del marco, se lee: “CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL BANCO DE MÉXICO”.

A la derecha se encuentra la denominación "$10" y debajo, la marca de la Casa de Moneda.

Respecto a los billetes conmemorativos, serán válidos como medio de pago y llevarán impresa la leyenda "100 aniversario 1925-2025". Estos podrán ser intercambiados en las sucursales bancarias que ofrezcan ese servicio.

100 años de confianza, 100 años de historia. Descubre la leyenda “100 Aniversario 1925-2025” en tus billletes. Son válidos para tus realizar transacciones, ¡celebremos juntos!#BancodeMéxico #100AniversarioBanxico pic.twitter.com/YvG5zlQGg6 — Banco de México (@Banxico) August 25, 2025

SV