Una de las formas más accesibles y valoradas para destinar recursos a la plata es a través de la compra de monedas de plata emitidas por el Banco de México (Banxico).

Banxico ha puesto en circulación tres series de monedas de plata: la Troy, la Libertad y la Nueva Serie Libertad. Esta última, lanzada en el año 2000, destaca por su pureza (.999), variedad de tamaños y atractivo diseño, lo que la convierte en una opción interesante tanto para inversionistas como para coleccionistas.

Las monedas de esta serie están disponibles en diferentes presentaciones que van desde 1/20 de onza hasta 1 kilogramo. En el anverso se muestra el Escudo Nacional —en algunas piezas, rodeado de versiones históricas del mismo—, mientras que en el reverso aparece la figura del Ángel de la Independencia, con los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl al fondo, un diseño distintivo y cargado de simbolismo nacional.

El valor de estas monedas está determinado por la cotización internacional de los metales preciosos y el tipo de cambio peso-dólar. Por ejemplo, al cierre del 21 de agosto, el precio de la onza de plata se ubicó entre los 787 y 795 pesos mexicanos, según datos de BBVA.

Estas monedas pueden adquirirse en sitios especializados en numismática, plataformas de e-commerce y a través de distribuidores autorizados por Banxico, tanto en México como en otras regiones como Asia, Europa y Norteamérica. Además de su valor como objeto de colección, representan una opción viable para proteger el patrimonio frente a la inflación.

SV