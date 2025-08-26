Este martes 26 de agosto de 2025, el peso progresa frente al dólar estadounidense en la apertura de los mercados cambiarios. El tipo de cambio se estableció en $18.65 pesos mexicanos frente al dólar estadounidense. Esto representa una apreciación del 0.12% respecto al cierre del lunes, cuando llegó a los $18.67 por unidad.

De acuerdo con analistas de Monex, el retroceso del dólar es un reflejo de la presión que el presidente Donald Trump ejerce sobre la Reserva Federal (Fed) para despedir a Lisa Cook, gobernadora de la Fed. En ese sentido, el Índice Dólar muestra un retroceso del 0.18% de esta divisa.

La salida de Cook daría a Trump la oportunidad de asegurarse una mayoría en la junta de gobierno. De acuerdo con Bloomberg, quien sustituiría a la gobernadora, sería una persona más inclinada con el recorte de las tasas de interés que el presidente ha solicitado constantemente.

Bajo este contexto, 12 de las 16 mayores divisas seguidas por Bloomberg registran avances frente al dólar estadounidense. En este grupo de monedas, el peso mexicano se ubica en el cuarto lugar entre las que más ventajas obtuvieron.

Por otra parte, el Banco de México (Banxico) estableció la cotización del tipo de cambio de dólar mexicano a pesos estadounidenses en $18.6368 por unidad.

Esta es la cotización en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Santander 19.53 21.06 BBVA Bancomer 17.80 18.94 Banamex 18.07 19.16 Banorte 17.40 19.05 Banco Azteca 17.80 19.09

Recuerda que la cotización del tipo de cambio de dólar a pesos se actualiza de acuerdo con los acontecimientos del día.

