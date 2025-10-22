El Clásico de Otoño está aquí. Luego de emocionantes series de campeonato, Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays consiguieron su boleto para la final de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés), donde los californianos buscan su noveno título y tercero en los últimos cinco años, mientras que los canadienses aspiran al tercero y el primero en más de 30 años. Por si te interesa, te decimos las fechas, los horarios, y las opciones para que veas los juegos en vivo.

Dogers vs Blue Jays, ¿cómo llegan a la Serie Mundial?

La serie de campeonato entre Blue Jays y Mariners llegó hasta el séptimo juego, ocasionando que los Dodgers estuvieran al pendiente para saber quién sería su contrincante para disputar el Clásico de Otoño de Grandes Ligas.

Después de 32 años, los Toronto Blue Jays se meten a la Serie Mundial tras imponerse 4-3 a los Mariners en una apretada serie que se definió en las últimas entradas del séptimo encuentro. El héroe de la noche fue George Springer, quien conectó un homerun de tres carreras en la parte baja de la séptima entrada para ponerse enfrente y asegurar la victoria.

Por su parte, Los Angeles Dodgers aseguraron su boleto a la instancia final el pasado viernes 17 de octubre como locales. En aquel duelo, el japonés Shohei Ohtani se colocó como el auténtico héroe de la noche para su equipo, ya que registró 10 ponches desde la lomita y no conforme con eso, conectó tres cuadrangulares siendo bateador designado, algo nunca antes visto en una Serie Divisional.

Los blanquiazules no sufrieron para meterse a la Serie Mundial 2025, pues su rival, los Milwaukee Brewers, hicieron poco ante los actuales campeones de Grandes Ligas. Dodgers barrió a su rival, solo necesitaron de cuatro juegos para lograrlo.

Fechas de la Serie Mundial 2025

El campeón de la Serie Mundial 2025 se definirá en favor del mejor de 7 juegos.

Juego 1 / Viernes 24 de octubre

Juego 2 / Sábado 25 de octubre

Juego 3 / Lunes 27 de octubre

Juego 4 / Martes 28 de octubre

Juego 5 / Miércoles 29 de octubre*

Juego 6 / Viernes 31 de octubre*

Juego 7 / Sábado 1 de noviembre*

*De ser necesarios

Dónde ver EN VIVO la Serie Mundial 2025 Dodgers vs Blue Jays

Juego 1: Viernes 24 octubre, Rogers Centre, 18:00 horas

Transmisión (canales) ESPN, Disney+

Transmisión (canales) ESPN, Disney+ Juego 2: Sábado 25 octubre, Rogers Centre, 18:00 horas

Transmisión (canales) ESPN, Disney+

Transmisión (canales) ESPN, Disney+ Juego 3: Lunes 27 de octubre, Dodger Stadium, 17:08 horas

Transmisión (canales) ESPN, Disney+

Transmisión (canales) ESPN, Disney+ Juego 4: Martes 28 de octubre, Dodger Stadium, 17:08 horas

Transmisión (canales) ESPN, Disney+

Transmisión (canales) ESPN, Disney+ Juego 5: Miércoles 29 de octubre, Dodger Stadium, 18:08 horas*

Transmisión (canales) ESPN, Disney+

Transmisión (canales) ESPN, Disney+ Juego 6: Viernes 31 de octubre, Rogers Centre, 18:08 horas*

Transmisión (canales) ESPN, Disney+

Transmisión (canales) ESPN, Disney+ Juego 7: Sábado 1 de noviembre, Rogers Centre, 18:08 horas*

Transmisión (canales) ESPN, Disney+

*En caso de ser necesario

