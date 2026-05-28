El tenista italiano Jannik Sinner, actual número 1 del ranking mundial del ATP, cayó ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo en la segunda ronda del Roland Garros, poniendo fin a su participación en el torneo de tenis parisino con un marcador 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 .

Desde su participación en el Masters 1000 de India Wells este 2026, el italiano sumó 30 victorias consecutivas , una racha ganadora en la que los medios deportivos pusieron foco y atención, además de expectativas. Hoy, esa suerte se ha esfumado en París y deja como favorito al serbio Novak Djokovic para levantar, no solo la copa del Roland Garros, sino el Grand Slam número 25 en su palmarés.

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El Roland Garros esperará en el palmarés de Sinner

La derrota del italiano es un golpe mayúsculo al torneo parisino . El transalpino era uno de los favoritos para llevarse la victoria en el único Grand Slam que le falta, al que llegó tras una racha de triunfos consecutivos y en ausencia del español Carlos Alcaraz, su verdugo en la final del año pasado.

Sinner acabó el partido de forma agónica, afectado por las fuertes temperaturas que atraviesa París, que comenzaron a pasarle factura cuando estaba a punto de ganar su duelo.

El italiano comenzó a sentirse mal cuando tenía la victoria al alcance de su mano, tras haberse apuntado los dos primeros sets y cuando estaba 5-1 en el tercero.

Las altas temperaturas también se enfrentaron contra el italiano

El número 1 del ATP parecía quejarse de la cadera, aunque el calor también pudo tener su efecto, porque aunque el duelo había comenzado al mediodía, cuando todavía el termómetro no había llegado a su máximo, la temperatura había ya comenzado a subir superadas las dos horas de juego.

Los puntos iban cayendo del lado del argentino, que por vez primera arrebató el servicio del italiano, lo que colocó el choque en 5-4, con 0-40 a favor de Cerúndolo.

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En ese momento, Sinner habló con la jueza y le dijo que necesitaba un parón . El italiano ingresó en el vestuario acompañado de su cuerpo médico y reapareció varios minutos más tarde, pero visiblemente afectado en su físico.

El argentino mantuvo el ritmo, consciente de que los problemas de su rival le otorgaban la oportunidad de reengancharse a un duelo que minutos antes parecía imposible y con esa fe, ante un rival que a duras penas deambulaba por la pista, se anotó el tercer parcial.

Sinner volvió al vestuario mientras Cerúndolo trataba de mantener la tensión. Salvo algún chispazo de genio, el italiano erraba inerte por la tierra batida, a merced del rival. Tiró el set y lo dio todo a recuperarse en el quinto.

El milagro no llegó. El italiano era incapaz de reengancharse al duelo, vomitaba, buscaba oxígeno en cada instante, se ayudaba de un ventilador cuando estaba en su silla para tratar de encontrar el resquicio de la supervivencia .

Mientras Cerúndolo mantenía el ritmo, intentaba hacerle correr para asfixiar sus intentos de recuperación. Pero esta no llegó. Sinner ganó otro juego más en el set definitivo, que acabó más por respeto al público que por confianza en la victoria.

El italiano, que el año pasado perdió la final tras desperdiciar tres bolas de partido contra Alcaraz, parecía lanzado a la victoria, que nadie ponía en duda esta temporada en ausencia del español.

Pero en su primer contacto con las altas temperaturas, el italiano dejó al torneo huérfano de su principal favorito.

El dato

El argentino se medirá al ganador del duelo entre el español Martín Landaluce, 69 del mundo, y el checo Vit Kopriva, 66.

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