Djokovic logra victoria en segunda ronda del Roland Garros con récord incluido

El tenista serbio Novak Djokovic consiguió su victoria número 103, camino de clasificarse para la tercera ronda por vigésimo tercera temporada consecutiva en el Roland Garros, tras vencer al local Valentin Royer con un marcador 6-3, 6-2, 6-7(7) y 6-3 .

A sus 39 años recién cumplidos lo hizo dejándose un set, el segundo desde que comenzó su participación, esta vez ante el francés, número 74 del mundo del ranking ATP, en la pista central del torneo parisino.

Como si la victoria fuera poco, el serbio se ha convertido en el hombre que más partidos ha disputado en un mismo Grand Slam: 120 en Roland Garros, uno más de los que el suizo Roger Federer jugó en Wimbledon .

Djokovic, con ventaja por ausencia de Alcaraz

Si tras los dos primeros sets los aficionados franceses miraban con pena a su compatriota, la reacción en el tercero les hizo cobrar esperanzas ante un imponente Djokovic.

En busca de su Grand Slam número 25, el serbio sabe que sus balas están contadas , pero en este Roland Garros tiene una pequeña ventana por la ausencia del español Carlos Alcaraz, ganador de las dos últimas ediciones, aunque se mantiene el escollo del italiano Jannik Sinner.

A este, que ahora parece intocable, ya le derrotó en la semifinal del pasado Abierto de Australia, lo que le hace pensar que nada es imposible.

Si sus dos primeros partidos han dejado algunas dudas, no se ha visto ninguna secuela de los problemas de espalda que le obligaron a llegar a París sin rodaje sobre la arcilla.

Las cosas se irán poniendo cada vez más serias para el serbio, que en ruta para sus vigésimos Octavos de Final en Roland Garros se medirá ante el joven prodigio brasileño Joao Fonseca, 30 del mundo a sus 19 años, o la promesa croata Dino Prizmic, de 20 años y 72 del ranking.

Ante uno u otro, buscará su triunfo número 104 en la capital francesa, igualando su récord de victorias en Australia, a una sola de las 105 que Federer consiguió en Wimbledon y más cerca de las 112 de Nadal en Roland Garros .

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FF