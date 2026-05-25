Lunes, 25 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Roland Garros

Renata Zarazúa se despide de Roland Garros en primera ronda

Nada pudo hacer la mexicana ante el poderío de la rusa Diana Shnaider, quien comenzó a imponer condiciones desde el fondo de la cancha

Por: Andrea Garcia

Diana, la rival de Zarazúa, no perdió ni un solo servicio durante el segundo set y dominó cada sector de la cancha para sellar el contundente 6-1 que le dio el pase a la siguiente ronda. EFE / Y. Valat

Diana, la rival de Zarazúa, no perdió ni un solo servicio durante el segundo set y dominó cada sector de la cancha para sellar el contundente 6-1 que le dio el pase a la siguiente ronda. EFE / Y. Valat

La mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada en la primera ronda de Roland Garros luego de perder ante la rusa Diana Shnaider por parciales de 6-4 y 6-1, en un encuentro que tuvo una duración de apenas una hora con 25 minutos sobre la arcilla parisina.

Detalles del partido desde París

El arranque del partido fue alentador para la mexicana, quien consiguió quedarse con el primer game del encuentro y mostró seguridad en los primeros intercambios. Sin embargo, la respuesta de Shnaider fue inmediata y contundente. La rusa comenzó a imponer condiciones desde el fondo de la cancha, aprovechando su potencia y consistencia para tomar el control del duelo.

Lee también: Colombia revela la lista de convocados al Mundial; incluye a Camilo Vargas

A pesar de los momentos complicados, Zarazúa logró reaccionar en el primer set y consiguió igualar el marcador 4-4, manteniéndose en la pelea y generando expectativas de una posible remontada. No obstante, en los juegos decisivos apareció nuevamente la calidad de la tenista rusa, quien cerró con autoridad el parcial por 6-4 gracias a su efectividad con el servicio y su dominio en los puntos largos.

Para el segundo set, la mexicana ya no pudo reencontrarse con su mejor versión. La incomodidad sobre la arcilla y la presión constante de Shnaider terminaron inclinando completamente el partido del lado europeo. Diana no perdió ni un solo servicio durante este capítulo y dominó cada sector de la cancha para sellar el contundente 6-1 que le dio el pase a la siguiente ronda.

Diana Shnaider en el partido contra la mexicana Renata Zarazúa en Roland Garros. EFE / Y. Valat
Diana Shnaider en el partido contra la mexicana Renata Zarazúa en Roland Garros. EFE / Y. Valat

Cabe destacar que Shnaider actualmente ocupa el puesto 23 del ranking mundial de la WTA, mientras que Renata Zarazúa se encuentra en la posición 74 de la clasificación internacional.

Te recomendamos: Oficial: Larcamón llegó a Europa, al Sporting de Gijón

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones