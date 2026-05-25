La mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada en la primera ronda de Roland Garros luego de perder ante la rusa Diana Shnaider por parciales de 6-4 y 6-1 , en un encuentro que tuvo una duración de apenas una hora con 25 minutos sobre la arcilla parisina.

Detalles del partido desde París

El arranque del partido fue alentador para la mexicana, quien consiguió quedarse con el primer game del encuentro y mostró seguridad en los primeros intercambios. Sin embargo, la respuesta de Shnaider fue inmediata y contundente. La rusa comenzó a imponer condiciones desde el fondo de la cancha, aprovechando su potencia y consistencia para tomar el control del duelo.

A pesar de los momentos complicados, Zarazúa logró reaccionar en el primer set y consiguió igualar el marcador 4-4, manteniéndose en la pelea y generando expectativas de una posible remontada. No obstante, en los juegos decisivos apareció nuevamente la calidad de la tenista rusa, quien cerró con autoridad el parcial por 6-4 gracias a su efectividad con el servicio y su dominio en los puntos largos .

Para el segundo set, la mexicana ya no pudo reencontrarse con su mejor versión. La incomodidad sobre la arcilla y la presión constante de Shnaider terminaron inclinando completamente el partido del lado europeo. Diana no perdió ni un solo servicio durante este capítulo y dominó cada sector de la cancha para sellar el contundente 6-1 que le dio el pase a la siguiente ronda.

Diana Shnaider en el partido contra la mexicana Renata Zarazúa en Roland Garros. EFE / Y. Valat

Cabe destacar que Shnaider actualmente ocupa el puesto 23 del ranking mundial de la WTA , mientras que Renata Zarazúa se encuentra en la posición 74 de la clasificación internacional .

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