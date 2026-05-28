La kazaja Elena Rybakina, actual número dos del ranking mundial, protagonizó una de las sorpresas más importantes de Roland Garros al quedar eliminada en la segunda ronda del torneo. La tenista cayó frente a la ucraniana Yuliia Starodubtseva en un intenso partido por 3-6, 6-1 y 7-6, luego de más de dos horas de competencia en la cancha parisina.

Rybakina, campeona del Abierto de Australia y vencedora de Wimbledon en 2022, llegaba como una de las principales favoritas para luchar por el título en París. Además, buscaba conquistar el tercer Grand Slam de su carrera y mejorar la actuación del año pasado, cuando alcanzó los octavos de final. Sin embargo, no logró mantener la regularidad tras ganar el primer set y terminó cediendo ante la reacción de su rival.

La derrota representa la salida más temprana de la kazaja en un torneo grande desde el Abierto de Estados Unidos de 2024, resultado que supone un duro golpe en sus aspiraciones dentro del circuito.

Por su parte, Starodubtseva, ubicada en el puesto 55 del mundo, confirmó el gran momento que atraviesa.

La ucraniana ya había alcanzado la tercera ronda de Roland Garros en 2025, su mejor actuación histórica en un Grand Slam, y ahora intentará superarla cuando enfrente a la china Xiyu Wang, número 148 del ranking mundial.