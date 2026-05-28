Este jueves 28 de mayo de 2026 continúa la actividad internacional del futbol con encuentros correspondientes a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

La agenda de partidos para hoy reúne encuentros imperdibles para quienes siguen de cerca el futbol sudamericano desde México. Equipos históricos como Palmeiras y Boca Juniors saltarán a la cancha, y para que no te pierdas ni un solo minuto de la emoción, aquí te compartimos la agenda detallada con los canales y horarios de transmisión en vivo.

Partidos HOY jueves 28 de mayo de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

Fase de grupos

Palmeiras vs Junior | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 2

Cerro Porteño vs Sporting Cristal | 16:00 | Disney+ Premium

Boca Juniors vs CDU Católica | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 2

Cruzeiro vs Barcelona SC | 18:30 | Disney+ Premium

Partidos HOY jueves 28 de mayo de 2026 - Copa Sudamericana EN VIVO

Fase de grupos

Tigre vs Alianza Atlético | 18:30 | Disney+ Premium

América de Cali vs Macará | 18:30 | Disney+ Premium

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