El presidente de Estados Unidos podría estar en las próximas Finales de la NBA. Esto luego de que el propietario de los Knicks de Nueva York, James Dolan, invitara a Donald Trump a ver a su equipo campeón de la Conferencia Este frente al vencedor entre el Thunder de Oklahoma City y los Spurs de San Antonio.

El escenario para la invitación es el Madison Square Garden de Nueva York, al que los Knicks llegan con una racha de 11 victorias consecutivas en estos playoffs tras barrer a los Cavaliers de Cleveland. Se tiene programado que los Knicks reciban al menos el Juego 3 el 8 de junio y el Juego 4 el 10 de junio. Además de un potencial Juego 6.

Trump es oriundo de Nueva York, y ya había hecho público su interés de asistir al Juego 5 de la serie anterior, sin embargo, el buen momento de los Knicks permitió que el enfrentamiento se definiese en cuatro juegos. "Caray, qué equipo", expresó Trump respecto a los Knicks. "Tienen algunos jugadores realmente grandiosos".

"Los Knicks han sufrido de verdad durante años", extendió el mandatario entre risas. "Ahora les está yendo (bien)", dijo, asegurando que es "genial de ver" que los Knicks hayan vuelto a tener una gran temporada.

La llegada de los Knicks dispara los precios de las entradas

El bueno momento de los Knicks ha traído los precios más caros de la historia de la NBA, al menos en precios de reventa, según datos de TickPick. Las entradas más baratas para ver a los New York Knicks en las finales de la NBA en el Madison Square Garden rondan los 3 mil 500 dólares en varios portales de reventa de boletos. Del lado contrario, las entradas más caras ya se cotizan en los 100 mil dólares; es decir, poco más de un millón 700 mil pesos mexicanos.

En ese sentido, de acuerdo con la misma fuente, el tercer partido de las finales de la NBA, en el que los Knicks jugarán como locales por primera vez en la serie, apunta a tener los precios más caros de la historia de la NBA.

Nueva York espera con ansia unas finales de NBA que no llegan desde 1999. Los Knicks no ganan un anillo desde 1973, hace más de 50 años.

Con información de EFE y AP

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