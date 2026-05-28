Frenkie de Jong, centrocampista del Barcelona, fue convocado por Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En la lista destaca el retorno de Marten de Roon, tras más de dos años sin estar convocado, así como la presencia de los debutantes Crysencio Summerville y Mats Wieffer, además de uno de los veteranos, el delantero del Corinthians, Memphis Depay.

Entre las ausencias más destacadas figuran las de Stefan de Vrij, Jeremie Frimpong y Lutsharel Geertruida, aunque este estará con el equipo mientras que Koeman y su cuerpo técnico comprueban el estadio físico de Jurrien Timber, que ha sido incluido en la convocatoria pese a llevar dos meses sin jugar.

La convocatoria de Koeman ofrece trece cambios respecto a la pasada Eurocopa 2024. Los que no han sido llamados son el portero Justin Bijlow, los defensas Daley Blind, Jeremie Frimpong, Lutsharel Geertruida, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij e Ian Maatsen, los centrocampistas Jerdy Schouten, Joey Veerman y Georginio Wijnaldum, y los atacantes Steven Bergwijn, Xavi Simons y Joshua Zirkzee.

Países Bajos jugará en el grupo F del Mundial ante Japón el 14 de junio, ante Suecia el 20 y Túnez el 25.

Selección de Países Bajos

Porteros: Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland).

Defensas: Denzel Dumfries (Inter de Milán), Mats Wieffer (Brighton), Virgil Van Dijk (Liverpoo), Jurrien Timber (Arsenal), Jan Paul Van Hecke (Brighton), Jorrel Hato (Chelsea), Micky van de Ven (Tottenham), Nathan Ake (Manchester City).

Mediocampistas: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV Eindhoven), Quinten Timber (Marsella), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Delanteros: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Tijjani Reijnders (Manchester City), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax).

