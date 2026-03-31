Este martes 31 de marzo, los jugadores de la Selección de Irán rindieron un homenaje a las víctimas infantiles del doble ataque aéreo contra la escuela primaria Shajare Tayebé en Minab, que resultó en el fallecimiento de hasta 169 personas, la mayoría de ellas niñas. La oncena titular salió al campo con imágenes de algunas de las víctimas previo al amistoso que sostuvo frente a Costa Rica en Turquía, en partido preparativo para el Mundial 2026.

La imagen sucede luego de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, prometió "seguir apoyando" los preparativos de Irán para el Mundial al reunirse con la selección nacional iraní por primera vez desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra el país hace un mes.

La FIFA charla con la Selección de Irán

Infantino habló con los jugadores de Irán y funcionarios de la federación de fútbol después de volar desde Florida al balneario costero turco de Antalya, donde el equipo disputó uno de sus últimos partidos de preparación para el torneo, que Estados Unidos coorganizará con Canadá y México.

"La FIFA seguirá apoyando al equipo para garantizar las mejores condiciones posibles mientras se preparan para el Mundial", escribió Infantino el martes en una publicación de Instagram enviada después de que dejó Turquía.

Los jugadores y directivos de la selección de fútbol de Irán posaron con fotos de niños presuntamente muertos por ataques aéreos de Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero antes de su amistoso de preparación para el Mundial contra Costa Rica el martes.

La guerra ha generado dudas sobre la participación de Irán en el Mundial, con comentarios públicos a menudo contradictorios del gobierno iraní y funcionarios del fútbol, y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el último mes.

Irán debe disputar dos partidos de la fase de grupos en Inglewood, California, y uno en Seattle.

Infantino, presidente de la FIFA, ha mantenido su postura respecto a la participación de Irán en el Mundial de 2026. AP / Riza Ozel

Se descarta la posibilidad de disputar los partidos de Irán en México

Funcionarios iraníes sugirieron trasladar los partidos de la fase de grupos del equipo a México después de que Trump desalentara la asistencia del equipo al torneo, al citar preocupaciones de seguridad.

El líder de la FIFA ha dicho repetidamente que Irán se ceñirá al calendario del Mundial. En Ciudad de México el fin de semana pasado, Infantino dijo al canal N+ Univision que solo hay "Plan A" y no hay opciones de respaldo para que Irán juegue sus partidos según lo acordado en diciembre después de que se realizó el sorteo del torneo del Mundial.

Todo el cruce de declaraciones y las maniobras de presión se han dado en un contexto de escalada del conflicto en Medio Oriente que ha sacudido la diplomacia y las economías globales.

Irán es una potencia del fútbol en Asia y es ampliamente considerado lo suficientemente bueno como para avanzar a las rondas de eliminación directa después de jugar contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en la fase de grupos. Si es así, Estados Unidos es un posible rival en la ronda de eliminación directa.

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¿Cómo le fue a Irán en el partido amistoso?

Irán ganó el partido 5-0 el martes, en un juego disputado sin aficionados después de reunirse con Infantino en su hotel.

El gesto de los jugadores se produjo después de que sostuvieran pequeñas mochilas el viernes antes de otro amistoso de preparación contra Nigeria, para honrar a las víctimas de un mortífero ataque con misiles contra una escuela primaria en el sur de Irán. Más de 165 personas murieron, la mayoría de ellas niños, en el ataque del 28 de febrero, probablemente lanzado por Estados Unidos.

Ni Estados Unidos ni Israel han asumido la responsabilidad del ataque, que ha sido ampliamente criticado por las Naciones Unidas y grupos de derechos humanos. El ejército de Estados Unidos está investigando y ha manifestado que nunca atacaría a civiles.

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OB

