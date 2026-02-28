Ataques de Israel cobran la vida de al menos 24 niñas en el sur de Irán

Al menos 25 niñas murieron este sábado en un ataque de Israel contra la ciudad de Minab (sur), que impactó un colegio de primaria, informó el vicegobernador de la provincia sureña de Hormozgan, Ahmad Nafisi.

"En los ataques de hoy del régimen sionista contra la ciudad de Minab, una escuela primaria de niñas fue alcanzada de manera directa y, hasta el momento, cinco alumnas han fallecido", anunció el funcionario provincial, según informó la agencia IRNA.

Más tarde, la cifra de víctimas mortales se elevó a 24, y se informó de 45 más heridas.

Nafisi explicó que el ataque impactó la escuela primaria 'Shajareh Tayyebeh', que en el turno de la mañana contaba con 170 estudiantes.

Según el vicegobernador de Hormozgan, los equipos de rescate se encuentran en el lugar asistiendo a las estudiantes y realizando las labores de retirada de escombros.

A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra el país persa y se reportaron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria.

Periodistas de la agencia EFE fueron testigo de cierto caos en las calles de la capital, con la circulación detenida por el gran tráfico, padres recogiendo a niños de colegios y colas en cajeros automáticos, mientras se ha cerrado el espacio aéreo de Irán y se ha cortado internet.