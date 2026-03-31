Martes, 31 de Marzo 2026

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Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el quinto Martes y Miércoles del Campo en Soriana de marzo

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta es la quinta semana del tercer mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

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Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

  • Plátano por kilo a $21.80 pesos
  • Cebolla blanca por kilo a $18.80 pesos
  • Aguacate hass malla por pieza a $24.80 pesos
  • Manzana Red Delicious por kilo a $36.80 pesos
  • Limón con semilla por kilo a $39.80 pesos
  • Sandía con semilla por kilo a $16.80 pesos
  • Calabaza italiana por kilo a $34.80 pesos
  • Lechuga romana por pieza a $19.80 pesos
  • Chile serrano por kilo a $49.80 pesos
  • Ajo por kilo a $169 pesos
  • Nopal por kilo a $34.80 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

  • Pollo entero fresco por kilo a $38.90 pesos
  • Mojarra tilapia entera congelada por kilo a $56.90 pesos
  • Filete de salmón con piel por kilo a $449 pesos
  • Filete de basa por kilo a $69.90 pesos
  • Camarón mediano sin cabeza por kilo a $275.90 pesos
  • Camarón chico sin cabeza por kilo a $189 pesos
  • Barrita de surimi de cangrejo por kilo a $99 pesos
  • Huachinango del golfo por kilo a $199 pesos
  • Milanesa de res pulpa blanca rancho por kilo a $198.90 pesos
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada a $99 pesos
  • Chuleta de lomo de cerdo ahumada por kilo a $119 pesos
  • Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $156.90 pesos
  • Milanesa de pollo delgada por kilo a $168.90 pesos
  • Nugget de pavo por kilo a $88 pesos

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